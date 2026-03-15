UAdeC fortalece educación dual; programas crecen 350% en dos años

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Coahuila
/ 15 marzo 2026
    UAdeC fortalece educación dual; programas crecen 350% en dos años
    Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. CORTESÍA

En dos años, la Universidad Autónoma de Coahuila pasó de dos a nueve programas educativos bajo el modelo dual, con participación de 9 empresas de distintas ramas y alrededor de 85 estudiantes.

La Universidad Autónoma de Coahuila continúa fortaleciendo su modelo de educación dual al ampliar la oferta de programas que combinan formación académica con experiencia directa en empresas. El rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, informó que en los últimos dos años la universidad pasó de contar con dos programas en este esquema a nueve.

Explicó que este avance se ha realizado de manera gradual, con el objetivo de garantizar que cada programa cuente con el respaldo académico y la vinculación necesaria con las empresas participantes.

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Actualmente alrededor de 85 estudiantes participan en este modelo, el cual implica que los alumnos combinen su formación universitaria con estancias dentro de empresas, donde adquieren experiencia directa en el campo laboral.

Entre las carreras que actualmente participan en el esquema dual se encuentran psicología, enfermería, trabajo social, arquitectura, ingeniería civil, ingeniería industrial e ingeniería mecánica, además de que se analiza abrir espacios en ingeniería biomédica.

Pimentel señaló que el modelo ha generado mayor interés entre los estudiantes, al permitirles egresar con experiencia laboral previa, uno de los factores que con frecuencia dificulta la inserción en el mercado de trabajo.

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Indicó que históricamente la universidad mantiene niveles de colocación laboral de entre 76 y 85 por ciento de sus egresados en los primeros seis meses después de concluir sus estudios, y se espera que con la implementación de este modelo de educación el porcentaje incremente.

Pimentel adelantó que la institución buscará continuar ampliando el programa de educación dual, aunque de manera gradual y en coordinación con las empresas, para garantizar su consolidación y el beneficio académico para los estudiantes.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

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