Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas: Fallece mujer de 63 años al salir su camioneta del camino

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas: Fallece mujer de 63 años al salir su camioneta del camino
    La camioneta con placas de Texas quedó volcada sobre su toldo en el matorral, a un costado de la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, donde las corporaciones de emergencia realizaron las diligencias correspondientes. REDES SOCIALES

La familia residía en Texas y viajaba hacia su natal Durango cuando la camioneta salió del camino en el tramo San Pedro-Cuatrociénegas; las autoridades investigan las causas

SAN PEDRO, COAH.- Una mujer de 63 años perdió la vida y sus tres acompañantes resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban volcara la mañana de este sábado sobre la carretera San Pedro-Cuatrociénegas, a la altura del sector Puerto de Ventanillas.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el percance se registró antes de las 10:00 horas, en el kilómetro 218 de la vialidad. Se dio a conocer que la familia, originaria de San Juan del Río, Durango, residía en Texas, Estados Unidos, y viajaba de regreso a su tierra natal.

Rescatan y liberan a oso de 70 kilos en Finisterre, Francisco I. Madero

La víctima fatal fue identificada como María del Carmen Ramírez Moreno. En el vehículo, una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda con placas de Texas, también viajaban Antonia Arreola Moreno, de 70 años; Bruna Gallegos Moreno, de 58, y María del Rayo Gallegos Moreno, de 55.

RESCATAN A LAS LESIONADAS

De acuerdo con la versión preliminar de los hechos, la falta de precaución al volante habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad, lo que ocasionó que saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcada sobre su toldo en el matorral.

Elementos de la Cruz Roja, Bomberos Municipales y voluntarios acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las tres mujeres, quienes fueron trasladadas a un nosocomio de la localidad. Se informó que Antonia fue la que resultó con lesiones de mayor gravedad, aunque hasta el momento su estado de salud se reportó como estable.

En la escena también prestaron apoyo efectivos de la Policía del Estado y del Ejército Mexicano. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo de María del Carmen para realizar la necropsia de ley y continuar con las indagatorias correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fallecimientos
Policía
Seguridad

Localizaciones


san pedro de las colonias

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La urna de Taddei

La urna de Taddei
true

POLITICÓN: Reaccionan tarde autoridades federales ante crisis en Tec Saltillo
NosotrAs: Acompañar desde la gestación y la primera infancia

NosotrAs: Acompañar desde la gestación y la primera infancia
La camioneta Chevrolet Trax presentó severos daños en la parte frontal luego de ser impactada por el auto que salió disparado.

En Saltillo, fiesta acaba en tragedia: vuelca auto con 7 jóvenes en el periférico LEA; hay tres muertos
La directora Ania Guadalupe Sánchez Ruiz no estableció una fecha para el regreso a las aulas ni presentó un calendario para recuperar las clases.

Dirección del Tec Saltillo advierte riesgos académicos por plantón: exámenes y procesos de graduación
Preservan vecinos de Santa Anita tradición que cumple nueve años

Saltillo: inauguran el Altar de Muertos del Barrio de Santa Anita; participan más de 70 vecinos en la elaboración
Recuerdo. Las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos tomarán distintos espacios públicos de la ciudad con propuestas que combinan arte, memoria y tradición.

¿Qué hacer en Saltillo? ¡Arma el plan! Se llena de altares, música, teatro y tradiciones este fin de semana
Los integrantes de PJAMA recorrieron los paisajes de Xico, Veracruz, para dar vida a la narrativa visual y musical de la campaña.

PJAMA, banda de Saltillo, hace campaña con Converse para edición especial por Día de Muertos