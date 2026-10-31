Carretera San Pedro-Cuatro Ciénegas: Fallece mujer de 63 años al salir su camioneta del camino

De acuerdo con los reportes de las autoridades, el percance se registró antes de las 10:00 horas, en el kilómetro 218 de la vialidad. Se dio a conocer que la familia, originaria de San Juan del Río, Durango, residía en Texas, Estados Unidos, y viajaba de regreso a su tierra natal.

SAN PEDRO, COAH.- Una mujer de 63 años perdió la vida y sus tres acompañantes resultaron lesionadas luego de que la camioneta en la que viajaban volcara la mañana de este sábado sobre la carretera San Pedro -Cuatrociénegas, a la altura del sector Puerto de Ventanillas.

La víctima fatal fue identificada como María del Carmen Ramírez Moreno. En el vehículo, una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda con placas de Texas, también viajaban Antonia Arreola Moreno, de 70 años; Bruna Gallegos Moreno, de 58, y María del Rayo Gallegos Moreno, de 55.

RESCATAN A LAS LESIONADAS

De acuerdo con la versión preliminar de los hechos, la falta de precaución al volante habría provocado que la conductora perdiera el control de la unidad, lo que ocasionó que saliera de la carpeta asfáltica y terminara volcada sobre su toldo en el matorral.

Elementos de la Cruz Roja, Bomberos Municipales y voluntarios acudieron al sitio para brindar atención prehospitalaria a las tres mujeres, quienes fueron trasladadas a un nosocomio de la localidad. Se informó que Antonia fue la que resultó con lesiones de mayor gravedad, aunque hasta el momento su estado de salud se reportó como estable.

En la escena también prestaron apoyo efectivos de la Policía del Estado y del Ejército Mexicano. Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se hizo cargo del levantamiento del cuerpo de María del Carmen para realizar la necropsia de ley y continuar con las indagatorias correspondientes.