Rescatan y liberan a oso de 70 kilos en Finisterre, Francisco I. Madero

El operativo inició tras el reporte de los habitantes, quienes alrededor de las 18:30 horas del viernes 30 de octubre alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia del ejemplar en el patio posterior de una vivienda.

FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Un oso macho de aproximadamente 70 kilogramos fue rescatado de un corral en la comunidad de Finisterre y devuelto a su hábitat natural durante la madrugada de este sábado, tras confirmar que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Al sitio acudió personal de Protección Civil del Estado y de la Región Laguna. Para el manejo del animal se requirió a Jorge Alcalá, especialista en rescate de fauna silvestre en Torreón, quien cuenta con autorización de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

Tras asegurarlo, se realizó una valoración que descartó lesiones visibles. Su condición física permitió a los especialistas determinar que podía regresar a su entorno natural sin permanecer bajo resguardo prolongado. El traslado y la liberación concluyeron alrededor de las 03:00 horas del sábado.

UBICACIÓN BAJO RESERVA

La ubicación exacta donde fue liberado permanecerá bajo reserva para proteger al ejemplar y evitar riesgos por la llegada de personas a la zona. Las autoridades precisaron que solo la Profepa podrá dar a conocer ese punto, cuya selección estuvo a cargo del personal especializado.

La intervención permitió recuperar al oso y devolverlo a su hábitat sin que se reportaran incidentes entre los habitantes de Finisterre.