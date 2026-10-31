Rescatan y liberan a oso de 70 kilos en Finisterre, Francisco I. Madero
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El ejemplar macho fue hallado en el patio de una vivienda el viernes por la tarde; especialistas confirmaron que no tenía lesiones y lo regresaron a su hábitat durante la madrugada del sábado
FRANCISCO I. MADERO, COAH.- Un oso macho de aproximadamente 70 kilogramos fue rescatado de un corral en la comunidad de Finisterre y devuelto a su hábitat natural durante la madrugada de este sábado, tras confirmar que se encontraba en buenas condiciones de salud.
El operativo inició tras el reporte de los habitantes, quienes alrededor de las 18:30 horas del viernes 30 de octubre alertaron a los servicios de emergencia sobre la presencia del ejemplar en el patio posterior de una vivienda.
Al sitio acudió personal de Protección Civil del Estado y de la Región Laguna. Para el manejo del animal se requirió a Jorge Alcalá, especialista en rescate de fauna silvestre en Torreón, quien cuenta con autorización de la Profepa y de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.
Tras asegurarlo, se realizó una valoración que descartó lesiones visibles. Su condición física permitió a los especialistas determinar que podía regresar a su entorno natural sin permanecer bajo resguardo prolongado. El traslado y la liberación concluyeron alrededor de las 03:00 horas del sábado.
UBICACIÓN BAJO RESERVA
La ubicación exacta donde fue liberado permanecerá bajo reserva para proteger al ejemplar y evitar riesgos por la llegada de personas a la zona. Las autoridades precisaron que solo la Profepa podrá dar a conocer ese punto, cuya selección estuvo a cargo del personal especializado.
La intervención permitió recuperar al oso y devolverlo a su hábitat sin que se reportaran incidentes entre los habitantes de Finisterre.