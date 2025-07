Cascada ‘El Salto’ deslumbra en Ramos Arizpe, mientras el Municipio atiende estragos por lluvias

La cascada vuelve a la vida y ofrece un espectáculo visual y sonoro que vecinos y curiosos no han dudado en compartir

Sin embargo, las mismas precipitaciones que han regalado este panorama natural también han dejado su huella en la infraestructura municipal. En entrevista, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, compartió detalles sobre la situación actual del municipio.

Gutiérrez Merino destacó la belleza de la cascada, invitando a la comunidad a visitarla con precaución.

“Son espectáculos maravillosos que si por el video se ven bonitos, estando ahí sientes la vibra, sientes el lugar, sientes el olor que está muy bonito”, expresó el alcalde, enfatizando la experiencia sensorial que ofrece el sitio.

RAMOS ARIZPE HACE FRENTE A LOS DAÑOS

Aunque la ciudad no ha sido tan afectada como Saltillo, las lluvias han generado un considerable número de incidentes. El alcalde informó que se tienen registrados alrededor de 2,000 baches y numerosas tuberías tapadas y con fugas.

“Estamos tratando de marchas forzadas y contratando a otras personas para poder llegar más rápido a las personas que tienen este tipo de problemas”, afirmó Gutiérrez Merino.

El edil reconoció que el costo de reparación de los daños aún no se ha estimado debido a la continuidad de las lluvias. “No hemos tenido ahorita... todavía no saco ese estimado porque todos los días está lloviendo”, explicó. Sin embargo, enfatizó que no se dejará a ninguna colonia sin atención:

“No puedo dejar tirada a una colonia, no puedo dejar un socavón, no puedo dejar nada sin que se haga el problema”. La principal dificultad radica en que, al reparar los daños, las nuevas lluvias los vuelven a causar. “Ténganos tanta paciencia, porque tenemos que esperar a que deje llover”, pidió el alcalde, esperando que las precipitaciones disminuyan en los próximos días para poder avanzar con las reparaciones.

IMPACTO EN LA POBLACIÓN Y MEDIDAS DE ACCIÓN

Hasta el momento, no se han reportado personas sin hogar o pérdida total de bienes. No obstante, algunas colonias han sufrido inundaciones, con cuatro casas anegadas hasta un metro de altura en la colonia El Mirador, y una barda colapsada. El municipio está llevando a cabo los arreglos necesarios, pero la gran cantidad de agua ha dificultado las acciones inmediatas.

Para hacer frente a la contingencia, el ayuntamiento ha contratado una cuadrilla extra de personal, así como vehículos y maquinaria adicional, incluyendo trascabos. Se está comprando pavimento caliente de mayor durabilidad para las reparaciones.

Respecto a la posibilidad de ampliar el empleo temporal, el alcalde señaló que, si bien es necesario y las licitaciones están abiertas, el problema es que “la gente no está trabajando” en algunas empresas.