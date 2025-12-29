Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder

El cierre de 2025 representa para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la culminación de un ciclo definido por el contraste: el brillo de la proyección internacional frente a la crudeza de los desafíos locales. Durante estos doce meses, la administración federal navegó entre galardones globales que validaron su perfil técnico y científico, y hechos que sacudieron la narrativa de transparencia y seguridad. Desde los escenarios de Washington hasta las calles de Culiacán, el país experimentó una transformación profunda en sus estructuras políticas y sociales. Este compendio registra las señales de un cambio de era en el ejercicio del poder. Documentamos el peso diplomático de la primera mujer presidenta en foros como el G20 y el sorteo de la FIFA, pero también fuimos testigos de la resistencia civil en las marchas de la “Generación Z” y el impacto de la Reforma Judicial. En este ecosistema de realidades, la vulnerabilidad del partido que representa Sheinbaum se hizo presente en escándalos de corrupción y episodios de violencia que pusieron a prueba la gobernabilidad. Esta selección de 10 hitos ofrece un inventario para entender la cartografía política de un mandato.

1. CRISIS DE VIOLENCIA: SINALOA, MICHOACÁN Y JALISCO

05 marzo

La violencia alcanzó niveles críticos con el hallazgo de 20 cuerpos en Culiacán, el estallido de un coche bomba en Michoacán y la localización de centros de exterminio en Jalisco. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, sumó tensión a un año de crueldad extrema que desafió el control territorial y la capacidad de respuesta de las fuerzas federales. ¿Por qué recordarlo? Evidenció la persistencia de economías criminales y representó el desafío más crudo a la gobernabilidad y la paz social en diversas regiones del país.

2. LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES (TIME)

16 abril

En abril, la revista TIME incluyó a Claudia Sheinbaum en su lista de las 100 personas más influyentes. El reconocimiento destacó su formación como científica climática y su “cabeza fría” durante las negociaciones estratégicas para la actualización del T-MEC, marcando la primera señal del peso diplomático de su presidencia ante el mundo.

¿Por qué recordarlo? Validó el perfil técnico de la mandataria ante los mercados internacionales.

3. TREGUA COMERCIAL DE 90 DÍAS CON TRUMP

01 agosto

Tras una llamada estratégica con Donald Trump en agosto, Sheinbaum logró una prórroga de tres meses para la aplicación de aranceles. El acuerdo protegió sectores clave del T-MEC, como la industria automotriz, y generó calma en los mercados financieros, consolidando la imagen de la mandataria como una negociadora capaz ante la incertidumbre. ¿Por qué recordarlo? Fue un triunfo de la diplomacia comercial que evitó un colapso económico inmediato.

4.”LA BARREDORA” E HIJOS DE AMLO

12 septiembre

La detención de colaboradores ligados a Adán Augusto López por presuntos nexos con “La Barredora” y la difusión de viajes de lujo de los hijos de López Obrador sacudieron la narrativa de austeridad. Estos eventos obligaron a Sheinbaum a emitir deslindes públicos contundentes, subrayando que en su mandato no habría privilegios ni tráfico de influencias. ¿Por qué recordarlo? Representó el reto ético más complejo para mantener la credibilidad de la “cero corrupción” ante la opinión pública.

5. EL PRIMER GRITO DE LA PRESIDENTA

15 septiembre

Claudia Sheinbaum hizo historia al encabezar su primer Grito de Independencia en el Zócalo. El acto trascendió al nombrar por primera vez a las heroínas de la patria por sus nombres de nacimiento, un hito simbólico que fue tendencia nacional y reafirmó el discurso de visibilización femenina que ha caracterizado su gestión desde la toma de protesta. ¿Por qué recordarlo? Fue la culminación de la lucha histórica de las mujeres por el máximo poder político.

6. EL DESPERTAR DE LA PROTESTA SOCIAL

15 noviembre

Desde la marcha récord del 8M con 200 mil asistentes hasta la movilización de la “Generación Z” en noviembre, el 2025 fue el año de la calle. Los bloqueos de transportistas y los reclamos directos de damnificados en Veracruz evidenciaron un descontento social activo frente a la inseguridad y las reformas estructurales impulsadas por el Estado. ¿Por qué recordarlo? Subrayó la autonomía de los movimientos civiles frente a la administración federal.

7. RESOLUCIÓN DE LA SCJN Y REFORMA JUDICIAL

26 de noviembre

La Suprema Corte vivió su año más álgido tras la aprobación de la Reforma Judicial, que instauró la elección de jueces por voto popular. La crisis derivó en renuncias masivas de ministros y un choque de poderes que redefinió el equilibrio de la justicia y la autonomía judicial en el país, detonando un intenso debate sobre la democracia. ¿Por qué recordarlo? Marcó el cambio estructural más profundo en el sistema de justicia del último medio siglo.

8. MÉXICO EN EL SORTEO DE LA COPA MUNDIAL FIFA

05 diciembre

En Washington D.C., Sheinbaum encabezó junto a Donald Trump y Mark Carney el sorteo del Mundial 2026. La mandataria destacó el orgullo de que México sea sede por tercera vez, vinculando la historia de los juegos de pelota ancestrales con la modernidad de un país que proyecta su cultura y capacidad logística ante miles de millones de espectadores. ¿Por qué recordarlo? Reafirmó la posición de México como un anfitrión estratégico en la diplomacia deportiva global.

9. FORBES POWER WOMEN (TOP 5 MUNDIAL)

08 diciembre

En diciembre, la revista Forbes situó a la Presidenta en el puesto número cinco de las mujeres más influyentes del planeta. El ranking subrayó su papel estratégico en la transformación manufacturera de Norteamérica a través del nearshoring, colocándola al nivel de líderes como Ursula von der Leyen por su impacto en la economía global. ¿Por qué recordarlo? Consolidó a México como el eje central de la cadena de suministro en la región.