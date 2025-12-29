¡Orgullo de Saltillo! Celebra Emanuelle Abdallah recibir las Palmas de Oro por su legado musical

Sonriente, orgulloso de su trayectoria y con la sencillez que lo caracteriza, el cantante Emanuelle Abdallah platicó con VMÁS sobre uno de los logros más significativos antes de cerrar 2025: haber sido reconocido con las Palmas de Oro que entrega el Círculo Nacional de Periodistas, distinción que lo coloca nuevamente bajo el reflector nacional dentro del ámbito del entretenimiento. El intérprete celebra este galardón como un regalo adelantado, ya que está próximo a cumplir 30 años de carrera musical, confirmando que el talento corre por sus venas y que su amor por la música sigue intacto. Durante la charla, Emanuelle compartió sus planes para 2026, así como las razones que lo mantienen vigente dentro de la industria musical.

UN REGALO ADELANTADO Cuénteme sobre este galardón... “Fue un reconocimiento que recibí de manera especial por mis 29 años de trayectoria artística. El próximo año estaré celebrando 30 años de carrera musical y este reconocimiento lo entrega el Círculo Nacional de Periodistas, a nivel República Mexicana, en su edición número 78”. ¿Cómo le llegó esta noticia? “La notificación nos llegó por correo electrónico y nos dieron la opción de asistir o recibir el reconocimiento por paquetería. Para nosotros lo más importante era estar presentes en el evento. Fue una alegría enorme y también una sorpresa recibir un premio de carácter nacional. Este reconocimiento marca un alto en nuestra carrera, no como un final, sino como una pausa para reflexionar sobre estos 29 años llenos de experiencias buenas y malas. Sin duda, recibir premios así refuerza nuestro compromiso con la gente que nos ha apoyado, con los medios de comunicación, con los organizadores de eventos y con quienes nos siguen en redes sociales”.

EL FUTURO PARA CELEBRAR Abdallah, quien también es conocido por su trayectoria en la música de corte religioso, compartió que la noche de la ceremonia fue especial e inolvidable, además de ayudarle a clarificar el rumbo que desea tomar en el futuro de su carrera. ¿Cómo fue el evento y la experiencia de ser galardonado a nivel nacional? “Fue una ceremonia llena de glamour, una verdadera lluvia de estrellas. Conocimos artistas de talla internacional, alcaldes, políticos, médicos y personas muy destacadas. Me llamó mucho la atención que fui el único reconocido de Coahuila. Desde la alfombra roja tuvimos oportunidad de hablar de nuestro trabajo musical, después hubo música en vivo con La Sonora Dinamita y una cena. Fue una experiencia que nos dejó un gran sabor de boca”.

¿Qué es lo que viene para su carrera? “Actualmente estoy terminando de grabar un disco. Ha sido un proceso complicado porque la industria ya no maneja lanzamientos físicos como antes, ahora será un material exclusivo para plataformas digitales. Estamos planeando que tenga 20 temas y que sea un disco conmemorativo por los 30 años de carrera. Celebramos una lucha incansable, seguimos picando piedra. Es el proyecto más cercano y de ahí saldrá al menos un video musical”. ¿Serán sólo covers o incluirá canciones originales? “No me he animado a grabar un disco completamente con composiciones mías. La idea es que sea mitad temas inéditos y mitad canciones conocidas, además de incluir duetos con artistas locales. Estoy en pláticas con Mario Saucedo Jr. y Lety Ruiz, del grupo Dezatados”.

LAS REDES SOCIALES Y LOS CORRIDOS TUMBADOS Consciente de los cambios en la industria musical, Emanuelle asegura mantenerse fiel a su estilo, lejos de los corridos tumbados, aunque respeta su impacto actual. ¿Cómo ha sido la relación de su música con las redes sociales? “Han sido una herramienta muy importante. Si esto hubiera existido cuando inicié mi carrera, quizá estaría en otra posición. De las redes ha surgido mucho talento y, en lo personal, me ayudan a mantenerme vigente y en contacto con la gente”. ¿Qué opina del nuevo regional mexicano? “Siempre digo que soy del regional mexicano porque abarca ranchero, norteño, banda y algo de música sierreña. Cuando entran géneros como los corridos tumbados, que hablan de violencia, he sido respetuoso, pero no partidario. Yo mantengo la línea que he seguido siempre: ranchero tradicional, banda y mariachi”.