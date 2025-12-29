10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

Adiós al primer cuarto del siglo. El 2025 no fue un año de transiciones pausadas, sino disruptivas. Desde la redacción de Vanguardia fuimos testigos de conversaciones que fueron generando eco y evolución de tonos, reflexiones y manifestaciones. Desde los incendios que desafiaron la seguridad del primer mundo, mexicanos que salieron a hacer frente a las redadas con marchas o manifestaciones donde alzaron la voz por su pasado migrante. Seleccionamos 10 señales en los que las estructuras políticas, tecnológicas y sociales del pasado se transformaron para siempre. En este recorrido, la vulnerabilidad se volvió el hilo conductor: la fragilidad de la red eléctrica paralizó naciones, el hambre se utilizó como táctica de guerra y el clima extremo ignoró jerarquías económicas. Fuimos testigos del desplazamiento de los centros de fe, la consolidación del mercado espacial y la resistencia civil por la soberanía digital. Cada imagen aquí reunida es un ancla de realidad ante una era de cambios profundos; un inventario necesario para entender no solo lo que sucedió, sino la nueva cartografía humana que habitamos.

INCENDIOS EN LOS ÁNGELES

07 enero

Los incendios de California inauguraron el 2025 desmitificando la seguridad del primer mundo ante la crisis climática. El fuego arrasó con 9 mil 489 hectáreas, más de 10 mil estructuras y 30 vidas; así como evacuaciones sin importar la clase económica. ¿Por qué recordarlo? El clima extremo no distingue fronteras económicas.

FIRMA DE ARANCELES DE TRUMP

01 febrero

Anuncio de aranceles, incrementos y pausas. El decreto de aranceles del 25% a México y Canadá pulverizó tres décadas de integración comercial y con el arancel universal del 10% para todos los países –incluyendo las islas Heard de Australia, habitadas únicamente por pingüinos-, Donald Trump aceleró una era de fronteras económicas y tensiones diplomáticas.

VUELO BLUE ORIGIN NS-31

14 abril

La misión NS-31, con la primera tripulación 100% femenina, consolidó el espacio como un territorio de representación y mercado. La misión espacial, con una duración de 10 minutos, provocó un impacto mediático y de conversación por el hito y el impacto ambiental del turismo espacial, posicionándose como uno de los temas del 2025.

EL GRAN APAGÓN EN EUROPA

28 abril

El sistema eléctrico perdió 15 gigavatios de potencia en cinco segundos, el 28 de abril. El corte en España y Portugal afectó a millones de personas, paralizó el transporte ferroviario y resultó en ocho fallecimientos. Con un impacto de 22 mil millones de euros, el fallo evidenció la respuesta de la red ante tensiones en un entorno de generación renovable.

REDADAS MASIVAS DEL ICE

24 junio

Bajo la administración Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ejecutó operativos tácticos en ciudades santuario, resultando en la detención de miles de personas en un periodo de tres semanas. El despliegue, que incluyó la militarización de fronteras interiores, provocó una saturación de los centros de detención y una caída del 15% en la actividad comercial de barrios inmigrantes.

PAPA LEÓN XIV

18 agosto

El perfil histórico del Papa León XIV, su mensaje de paz, así como la continuidad de las reformas de su predecesor, Francisco, son aspectos clave para su pontificado. Desde su primera aparición, su mensaje central ha sido la reconciliación global frente a conflictos como la guerra en Gaza, ha denunciado la desigualdad económica y ha abogado por acciones contra el cambio climático.

HAMBRUNA EN GAZA

22 agosto

El uso de la inanición como táctica bélica en la Franja alcanzó niveles de horror documentados en tiempo real. La cifra de menores fallecidos por desnutrición ascendió a 100, mientras que el total de muertes por inanición llegó a 210 personas en agosto. Con hospitales registrando fallecimientos por falta de insumos básicos, la crisis desafió la ética y la respuesta humanitaria.

INCENDIO EN EL PARLAMENTO DE NEPAL

09 septiembre

El complejo gubernamental de Singha Durbar fue escenario de un incendio provocado durante las protestas masivas contra él baneo de redes sociales. La restricción, que buscaba mitigar el discurso de odio, detonó una crisis política que resultó en enfrentamientos con la policía y daños estructurales en el corazón del poder nepalí. El evento evidenció la tensión entre la seguridad estatal y la soberanía digital.

ROBO EN EL MUSEO DEL LOUVRE

19 octubre

El museo más visitado del mundo, sufrió un robo de joyas de la corona y piezas invaluables después de que un grupo vulnerara su seguridad. El “robo del siglo” provocó su cierre por tres días y disparó las señales de riesgo sobre los protocolos de protección del patrimonio mundial en Europa. Sin rastro de los autores, el atraco sigue siendo un misterio.