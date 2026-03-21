Continúa operativo sin tregua para encontrar a dos menores desaparecidos en Castaños

CASTAÑOS, COAH.- La búsqueda de dos menores de edad no se ha detenido desde el pasado 19 de marzo, fecha en que se reportó la desaparición de Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15 años, y Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11, en Castaños. A casi tres días del reporte, autoridades mantienen un despliegue constante en distintos puntos del municipio con la intención de ubicarlos lo antes posible.

Desde las primeras horas tras la denuncia, corporaciones de seguridad activaron un operativo coordinado que involucra a instancias municipales, estatales y federales. Elementos especializados en la localización de personas encabezan las acciones, reforzadas por cuerpos policiacos que trabajan de manera simultánea en campo.

Las labores se han extendido a zonas de difícil acceso, donde los agentes realizan recorridos a pie, además de utilizar tecnología como drones para supervisar áreas amplias desde el aire. Entre los puntos revisados se encuentran predios abandonados, caminos rurales, tapias y sectores cercanos a las vías ferroviarias, considerados clave dentro de la estrategia de búsqueda.

De forma paralela, las autoridades llevan a cabo análisis de videovigilancia y mantienen vigilancia en accesos y salidas del municipio, con la finalidad de reconstruir posibles trayectos y obtener datos que orienten las investigaciones. El despliegue incluye la participación de la Agencia de Investigación Criminal y otras instancias, que trabajan bajo un mismo objetivo: localizar a los menores. Las acciones se mantienen activas las 24 horas, sin pausas, ampliando gradualmente el radio de rastreo. Mientras tanto, familiares de los menores reciben acompañamiento y actualización constante sobre los avances del caso. La situación ha generado inquietud entre habitantes de la región, quienes se mantienen atentos ante cualquier información que pueda contribuir a su localización. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil, destacando que cada reporte puede ser clave en el desarrollo de la búsqueda. La esperanza, subrayan, es encontrarlos sanos y salvos.

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