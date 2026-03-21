Continúa operativo sin tregua para encontrar a dos menores desaparecidos en Castaños

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Monclova
/ 21 marzo 2026
    Continúa operativo sin tregua para encontrar a dos menores desaparecidos en Castaños
    Elementos de seguridad mantienen operativos en campo para localizar a los dos menores desaparecidos desde el 19 de marzo. LIDIET MEXICANO

Autoridades mantienen un operativo permanente por tierra y aire para localizar a Kelly Marlla Orozco Hernández y Axel Daniel Suárez Alfaro, desaparecidos desde el 19 de marzo

CASTAÑOS, COAH.- La búsqueda de dos menores de edad no se ha detenido desde el pasado 19 de marzo, fecha en que se reportó la desaparición de Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15 años, y Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11, en Castaños.

A casi tres días del reporte, autoridades mantienen un despliegue constante en distintos puntos del municipio con la intención de ubicarlos lo antes posible.

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$!La búsqueda incluye recorridos en zonas de difícil acceso y el uso de drones para ampliar el rastreo.
La búsqueda incluye recorridos en zonas de difícil acceso y el uso de drones para ampliar el rastreo. LIDIET MEXICANO

Desde las primeras horas tras la denuncia, corporaciones de seguridad activaron un operativo coordinado que involucra a instancias municipales, estatales y federales. Elementos especializados en la localización de personas encabezan las acciones, reforzadas por cuerpos policiacos que trabajan de manera simultánea en campo.

$!Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15 años, y Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11 años, quienes fueron reportados como no localizados desde el pasado 19 de marzo.
Kelly Marlla Orozco Hernández, de 15 años, y Axel Daniel Suárez Alfaro, de 11 años, quienes fueron reportados como no localizados desde el pasado 19 de marzo. FGE

Las labores se han extendido a zonas de difícil acceso, donde los agentes realizan recorridos a pie, además de utilizar tecnología como drones para supervisar áreas amplias desde el aire.

Entre los puntos revisados se encuentran predios abandonados, caminos rurales, tapias y sectores cercanos a las vías ferroviarias, considerados clave dentro de la estrategia de búsqueda.

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De forma paralela, las autoridades llevan a cabo análisis de videovigilancia y mantienen vigilancia en accesos y salidas del municipio, con la finalidad de reconstruir posibles trayectos y obtener datos que orienten las investigaciones.

El despliegue incluye la participación de la Agencia de Investigación Criminal y otras instancias, que trabajan bajo un mismo objetivo: localizar a los menores. Las acciones se mantienen activas las 24 horas, sin pausas, ampliando gradualmente el radio de rastreo.

Mientras tanto, familiares de los menores reciben acompañamiento y actualización constante sobre los avances del caso. La situación ha generado inquietud entre habitantes de la región, quienes se mantienen atentos ante cualquier información que pueda contribuir a su localización.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier dato que pueda resultar útil, destacando que cada reporte puede ser clave en el desarrollo de la búsqueda. La esperanza, subrayan, es encontrarlos sanos y salvos.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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