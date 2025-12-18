Catean tres domicilios en Parras, Coahuila; una mujer fue detenida

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo de cateos en el municipio de Parras, que dejó como saldo una mujer detenida y el aseguramiento de diversos objetos presuntamente robados, así como droga.

Las acciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas en la colonia Ciudadela, donde elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Marina y corporaciones de seguridad estatales y municipales, ingresaron a un domicilio. En el lugar se decomisaron varios paquetes de droga y artículos cuya procedencia es investigada.

Minutos después, el operativo se trasladó al bulevar Jardines de la Fábrica, en la colonia Hacienda del Rosario. En este inmueble fueron aseguradas varias motocicletas, televisores y otros muebles del hogar, además de lograrse la detención de una mujer. Debido al volumen de lo incautado, fue necesario el uso de grúas y una traila para el traslado de las motocicletas, cuya situación legal aún no ha sido precisada.