Catean tres domicilios en Parras, Coahuila; una mujer fue detenida

Coahuila
/ 18 diciembre 2025
    Catean tres domicilios en Parras, Coahuila; una mujer fue detenida
    Participaron elementos de la Fiscalía General del Estado, Marina y corporaciones estatales y municipales. FOTO: PEDRO PESINA

Los domicilios quedaron asegurados y sellados por el Ministerio Público, que posteriormente dará más detalles del caso

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo de cateos en el municipio de Parras, que dejó como saldo una mujer detenida y el aseguramiento de diversos objetos presuntamente robados, así como droga.

Las acciones comenzaron alrededor de las 11:00 horas en la colonia Ciudadela, donde elementos de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Marina y corporaciones de seguridad estatales y municipales, ingresaron a un domicilio. En el lugar se decomisaron varios paquetes de droga y artículos cuya procedencia es investigada.

Minutos después, el operativo se trasladó al bulevar Jardines de la Fábrica, en la colonia Hacienda del Rosario. En este inmueble fueron aseguradas varias motocicletas, televisores y otros muebles del hogar, además de lograrse la detención de una mujer. Debido al volumen de lo incautado, fue necesario el uso de grúas y una traila para el traslado de las motocicletas, cuya situación legal aún no ha sido precisada.

$!Cateos en Parras permiten el aseguramiento de motocicletas y presunta droga
Cateos en Parras permiten el aseguramiento de motocicletas y presunta droga FOTO: PEDRO PESINA

Un tercer cateo se efectuó en la calle Alberto Sasa Gómez, en el Barrio del Teléfono. Al arribo de las autoridades, varios hombres huyeron por los techos de viviendas contiguas, logrando escapar. Aunque no hubo detenciones en este punto, al interior del domicilio se localizaron más paquetes de droga y una estufa que presuntamente contaba con reporte de robo.

Tras casi cuatro horas de labores, los inmuebles quedaron asegurados y sellados por orden del Ministerio Público, a cargo de la licenciada Monserrat Estévez, quien informó que en las próximas horas se darán a conocer más detalles del operativo.

