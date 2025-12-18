Vuelca acelerado tras presunta falla mecánica al sur de Saltillo

Saltillo
/ 18 diciembre 2025
    Vuelca acelerado tras presunta falla mecánica al sur de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La volcadura provocó afectaciones temporales a la circulación, con carriles parcialmente cerrados mientras se realizaban las maniobras de retiro del vehículo

Un automovilista terminó volcado la mañana del jueves, luego de registrarse un accidente vial sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

En el sitio, el conductor de un vehículo Seat Ibiza, sin placas de circulación, identificado como Juan Carlos ¨N¨, de 32 años, perdió el control de la unidad tras presentar una aparente falla mecánica mientras circulaba a exceso de velocidad.

$!Algunos carriles permanecieron parcialmente obstruidos durante varios minutos tras el accidente.
Algunos carriles permanecieron parcialmente obstruidos durante varios minutos tras el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

A consecuencia del incidente, el automóvil se impactó contra el cordón cuneta, lo que provocó que terminara volcado sobre la cinta asfáltica, quedando con los neumáticos hacia arriba.

La volcadura generó afectaciones momentáneas a la circulación, por lo que algunos carriles permanecieron parcialmente obstruidos durante varios minutos.

$!El automóvil fue enderezado y retirado con apoyo de una grúa para liberar la vialidad.
El automóvil fue enderezado y retirado con apoyo de una grúa para liberar la vialidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar labores de abanderamiento y prevenir otro percance.

Posteriormente, el vehículo fue enderezado y colocado en su posición normal para ser retirado con apoyo de una grúa y liberar la vialidad. El conductor resultó ileso y no fue necesaria la atención médica, quedando la unidad a disposición de las autoridades para los trámites correspondientes.

