Vuelca acelerado tras presunta falla mecánica al sur de Saltillo

Un automovilista terminó volcado la mañana del jueves, luego de registrarse un accidente vial sobre el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el cruce con el bulevar Antonio Cárdenas, al sur de Saltillo.

En el sitio, el conductor de un vehículo Seat Ibiza, sin placas de circulación, identificado como Juan Carlos ¨N¨, de 32 años, perdió el control de la unidad tras presentar una aparente falla mecánica mientras circulaba a exceso de velocidad.

