Catedrática denuncia ser víctima de acoso laboral y violencia de género en la UAdeC

La catedrática Nahayeli Gómez Aguilera solicitó al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, que la institución asuma su responsabilidad por las arbitrariedades cometidas en su contra, tras denunciar un caso grave de acoso laboral y violencia de género. Dijo que la intervención del titular de la máxima casa de estudios en la entidad representa el último recurso que le queda por agotar tras haber vivido una “odisea” al tratar de defenderse de los múltiples abusos de que ha sido objeto en su centro de trabajo, lo que derivó incluso en la rescisión ilegal de su contrato de trabajo. TE PUEDE INTERESAR: Arranca en Saltillo primera edición del Congreso Envejecimiento Exitoso 2025 En el recuento de los daños que dijo haber sufrido, informó que el 17 de septiembre del año pasado interpuso una infructuosa demanda ante el Tribunal Universitario para la Atención de los Casos de Violencia de Género, de la UAdeC, “por violencia de género, extorsión, amenazas, gritos, insultos, y acoso laboral e institucional”. Acusa directamente de dichos atropellos a Ricardo Jurado Rangel, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) en la Unidad Laguna, así como a Ricardo Román Rodríguez Lozano, secretario académico; y Jair Morales Vargas, secretario administrativo, de la misma institución, donde “todos ellos —apuntó— tienen a sus esposas y novias en puestos administrativos, aunque el estatuto lo prohíbe, al considerarlo conflicto de interés.

Relató que, bajo argumentos legaloides, los funcionarios le impidieron participar en las elecciones que se abrieron en octubre de 2024 para nuevo director(a), aun cuando reunía todos los requisitos para registrarse y contender por dicho puesto. “Me dijeron que era porque no tenía la titularidad, a pesar de que en el estatuto dice claramente que todos los profesores que participen en el consejo directivo deben ser titulares, y yo participé en tres ocasiones”, explicó.

“En ese periodo, mandaron a su gente para seguir acosándome, llegando al extremo de perseguirme hasta el baño, y de difundir rumores falsos sobre mí persona, incluso, giraron oficios en contra mía, sin fundamento”, señaló. Fue entonces que acudió a la Defensoría de Derechos Humanos, que accedió a atenderla y, mientras denunciaba en el Tribunal, el proceso electoral continuaba. Un mes después, el 11 de noviembre, “a pesar de las pruebas irrefutables que presenté, como: audios, oficios y testimonios de compañeros colegas que fueron testigos del abuso de autoridad que se ejercía contra mí, el Tribunal se declaró ‘incompetente´, lo cual es extraño, pues no hay otro órgano competente para estos casos, y no me ofreció medidas de protección, ni me dijo a qué instancia debía presentar mi caso”, detalló la denunciante. “Como sucede con los agresores —prosiguió—, la violencia fue aumentando: me intentaron quitar horas clase, buscaban difamarme, inclusive, mandaron escribir en una pared de la Facultad que yo era pedófila”. Gómez Aguilera, expuso que el asunto llegó a oídos del rector Octavio Pimentel y otras autoridades universitarias, quienes mandaron borrar esa injuria, “sin embargo, no respondieron —afirmó— a mi petición de que se me proporcionaran medidas de protección dentro de la Universidad”. La exmaestra de la UAdeC indicó que, a partir de ahí, “ante cualquier dificultad recurría siempre a las autoridades universitarias, porque me bajaban el sueldo, metían quejas o buscaban cómo denigrarme dentro de la comunidad”. En su relación de hechos, dio a conocer que, en julio pasado, gracias al voto de 22 observatorios de 21 universidades e institutos del país, fue nombrada coordinadora de la Red Nacional de Observatorios de Medios del Consejo Nacional para la Enseñanza de Investigación en Ciencias de la Comunicación (CONEICC). Al tener que acudir a rendir protesta ante la asamblea nacional de dicho Consejo, solicitó viáticos a la Facultad, mismos que le fueron negados por diferentes razones, lo que le obligó a participar de manera virtual en el evento.

Luego, asistió de forma presencial al IV Coloquio Nacional de Retórica Digital y Comunicación Política ante las comunidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Panamericana y Universidad Intercontinental, donde impartió conferencias, y participó en mesas de trabajo y talleres. LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO Ante el interés de los alumnos en asistir a dicho coloquio, la catedrática solicitó, a sugerencia del observatorio, apoyo económico a la Dirección de Investigación y Posgrado, a la Rectoría de la UAdeC y al Gobierno Municipal, a fin de que los muchachos pudieran acudir, dado que muchos de ellos son de escasos recursos. Tras la negativa obtenida como respuesta, el senador Miguel Ángel Riquelme fue quien finalmente accedió a cubrir los viáticos de los estudiantes, incluso para visitar el Senado, donde el propio legislador los recibió. “Esto último parecer ser la gota que rebasó el vaso, pues mis agresores, con quienes —por recomendación de su abogado y diversas instancias— yo debo tener contacto cero, y después de no haber obtenido su respaldo, se molestaron y les pidieron a las autoridades explicaciones y pruebas”. Simultáneamente, a los estudiantes “los han estado acosando, pidiéndoles chats sobre lo qué digo y lo qué hago, entre otras cosas que les exigen”, externó. Resaltó que también le levantaron un acta administrativa, la cual es nula, por no tener fundamento en el estatuto, ni en los reglamentos de la Universidad. Aunque el documento fue firmado, se incluyó el dictamen de su abogado. Nahayeli Gómez relata que hace una semana, “en actitud desafiante y burlesca”, el director de la Facultad se presentó a su salón para mostrarle un escrito de la Oficialía Mayor, a través del cual se le notificó la rescisión de su contrato laboral. La razón que se esgrime en el oficio es “por haber ido con los estudiantes al Senado y al coloquio, y por pedir al senador Miguel Ángel Riquelme— a quien se menciona en varias ocasiones— apoyo para los estudiantes”. El oficial mayor de la UAdeC, Josué Elí Garza Carrales, le habría hecho saber en el escrito que ha “atentado contra la Universidad” y que su proceder “es una falta grave que va en contra del buen nombre y valores de la Universidad”. No obstante, considera que, tanto el rector como el oficial mayor, han sido engañados, o bien, no cuentan con la información correcta sobre el hostigamiento laboral y la violencia de género de la que la han hecho objeto. TE PUEDE INTERESAR: Rondan narcomenudistas a la UAdeC; detectan al menos a tres intentos de venta en este semestre A reserva de que la Universidad resuelva su situación, empezando por protegerla de nuevas agresiones, la investigadora dio a conocer que un abogado ha empezado a llevarle el caso. Por otra parte, las comunidades académicas que representa están a punto de emitir un pronunciamiento, en el que exigirán se atiendan sus denuncias, así como una demanda laboral que ya interpuso. Entre los abusos señalados, “también hay persecución contra la comunidad científica” a la que la declarante pertenece.