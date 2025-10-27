Rondan narcomenudistas a la UAdeC; detectan al menos a tres intentos de venta en este semestre

Coahuila
/ 27 octubre 2025
    Rondan narcomenudistas a la UAdeC; detectan al menos a tres intentos de venta en este semestre
    La UAdeC, como otras universidades, son vistas como posibles puntos de venta de droga por la afluencia de jóvenes. Foto: Especial

Autoridades ubican a ‘dealers’ en zonas aledañas a las unidades académicas en Saltillo y Monclova; refuerzan seguridad

Durante el semestre que está por concluir, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) detectó al menos tres intentos de venta de drogas en los alrededores de sus unidades académicas, informó el secretario general de la institución, Víctor Sánchez.

Los intentos de comercialización de estupefacientes se registraron en Camporredondo y en el Campus Central en Saltillo, así como en Monclova. Ante estos hechos, el funcionario universitario señaló que la máxima casa de estudios ha reforzado la seguridad y vigilancia en sus instalaciones y sus alrededores.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios

El secretario reconoció que las universidades no están exentas de este tipo de problemas, ya que son vistas como posibles puntos de venta por quienes buscan comercializar estupefacientes.

Los guardias de la universidad -explicó Sánchez- ante cualquier situación sospechosa, mantienen comunicación constante. Cada vez que se detecta a una persona vendiendo estupefacientes dentro del campus, se da aviso inmediato a las autoridades.

La institución realiza el monitoreo dentro de las instalaciones y, una vez que el sospechoso sale del campus, las autoridades proceden con el arresto y el procesamiento correspondiente.

TE PUEDE INTERESAR: Dealers’ acechan a estudiantes de UAdeC; refuerzan acciones de seguridad en sus tres campus

“Lo que hemos tratado de hacer es buscar mecanismos en donde quien venda sea rápidamente detectado y reportado a las autoridades para que reciba la sanción respectiva”, explicó.

El secretario general señaló que la colaboración con la seguridad pública y la Fiscalía ha sido fundamental. El mecanismo de reporte inmediato implementado por la universidad ha permitido detectar rápidamente los intentos de venta de drogas y ha funcionado como un elemento de disuasión, reduciendo la frecuencia de estas conductas en los alrededores de los campus.

Temas


Drogas
Narcomenudeo
A20

Localizaciones


Monclova
Saltillo

Organizaciones


UAdeC

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El programa ‘Aquí Andamos’ realizó limpieza profunda del lecho y cuerpo de agua, además de pintura y cuidado de áreas verdes.

Saltillo: Concluyen trabajos de rehabilitación integral en el lago de la Alameda Zaragoza
La mayor parte del Estado reporta algún nivel de sequía superando a los registros del año pasado.

Coahuila es segundo lugar en territorio afectado por la sequía, a pesar de las lluvias
La diputada Verónica Martínez demandó transparencia en las obras y recursos que CFE destina a Coahuila.

Exige diputada freno a apagones: 300 mil fallas eléctricas golpean a Coahuila y La Laguna, afirma
El instituto también atiende el rezago educativo, con 80 mil adultos que no concluyeron la primaria y 350 mil que no terminaron la secundaria, implementando convenios con universidades, municipios y cámaras empresariales para brindar asesorías personalizadas.

Coahuila registra 1.2% de analfabetismo; 31 mil personas no saben leer ni escribir
Cámara de Diputados: Alegría y tristeza

Cámara de Diputados: Alegría y tristeza
Los proyectos de construcción residencial en Saltillo, incluidos desarrollos verticales y parques ligeros, podrían acelerarse gracias a tasas de crédito más bajas y mayor claridad en la regulación.

Saltillo, entre las ciudades que podrían acelerar proyectos de vivienda y parques ligeros
true

Coahuila: Contaminación del aire, un problema de salud pública
true

Se puede decir... Que abunda la ‘extorsión’