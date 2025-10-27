Rondan narcomenudistas a la UAdeC; detectan al menos a tres intentos de venta en este semestre

Durante el semestre que está por concluir, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) detectó al menos tres intentos de venta de drogas en los alrededores de sus unidades académicas, informó el secretario general de la institución, Víctor Sánchez.

Los intentos de comercialización de estupefacientes se registraron en Camporredondo y en el Campus Central en Saltillo, así como en Monclova. Ante estos hechos, el funcionario universitario señaló que la máxima casa de estudios ha reforzado la seguridad y vigilancia en sus instalaciones y sus alrededores.

El secretario reconoció que las universidades no están exentas de este tipo de problemas, ya que son vistas como posibles puntos de venta por quienes buscan comercializar estupefacientes.

Los guardias de la universidad -explicó Sánchez- ante cualquier situación sospechosa, mantienen comunicación constante. Cada vez que se detecta a una persona vendiendo estupefacientes dentro del campus, se da aviso inmediato a las autoridades.