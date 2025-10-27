Rondan narcomenudistas a la UAdeC; detectan al menos a tres intentos de venta en este semestre
Autoridades ubican a ‘dealers’ en zonas aledañas a las unidades académicas en Saltillo y Monclova; refuerzan seguridad
Durante el semestre que está por concluir, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) detectó al menos tres intentos de venta de drogas en los alrededores de sus unidades académicas, informó el secretario general de la institución, Víctor Sánchez.
Los intentos de comercialización de estupefacientes se registraron en Camporredondo y en el Campus Central en Saltillo, así como en Monclova. Ante estos hechos, el funcionario universitario señaló que la máxima casa de estudios ha reforzado la seguridad y vigilancia en sus instalaciones y sus alrededores.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Foro en la UAdeC abordará cómo se narran las adicciones en los medios
El secretario reconoció que las universidades no están exentas de este tipo de problemas, ya que son vistas como posibles puntos de venta por quienes buscan comercializar estupefacientes.
Los guardias de la universidad -explicó Sánchez- ante cualquier situación sospechosa, mantienen comunicación constante. Cada vez que se detecta a una persona vendiendo estupefacientes dentro del campus, se da aviso inmediato a las autoridades.
La UAdeC se suma a la Jornada Nacional por la Paz y Contra las Adicciones. “El Fentanilo te mata, aléjate de las drogas, elige ser feliz”, que promueve el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública.#JornadaPorLaPazYContraLasAdicciones#ElFentalinoTeMata pic.twitter.com/nZTXyd0Clq— Igualdad UAdeC (@IgualdadUAdeC) June 15, 2025
La institución realiza el monitoreo dentro de las instalaciones y, una vez que el sospechoso sale del campus, las autoridades proceden con el arresto y el procesamiento correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR: Dealers’ acechan a estudiantes de UAdeC; refuerzan acciones de seguridad en sus tres campus
“Lo que hemos tratado de hacer es buscar mecanismos en donde quien venda sea rápidamente detectado y reportado a las autoridades para que reciba la sanción respectiva”, explicó.
El secretario general señaló que la colaboración con la seguridad pública y la Fiscalía ha sido fundamental. El mecanismo de reporte inmediato implementado por la universidad ha permitido detectar rápidamente los intentos de venta de drogas y ha funcionado como un elemento de disuasión, reduciendo la frecuencia de estas conductas en los alrededores de los campus.