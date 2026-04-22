Cateo deja aseguramiento de metanfetamina y un detenido en Cuatro Ciénegas

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Cateo deja aseguramiento de metanfetamina y un detenido en Cuatro Ciénegas
    Un domicilio en la intersección de Privada 2 y Otilias Salinas, fue asegurado luego de que en su interior encontraran droga. LIDIET MEXICANO

No ha sido a dado a conocer la cantidad de droga decomisada

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un operativo de cateo realizado durante la madrugada en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, culminó con la detención de una persona y el aseguramiento de metanfetamina, cuya cantidad no ha sido precisada hasta el momento.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de Privada 2 y Otilias Salinas, donde autoridades llevaron a cabo la intervención como parte de acciones coordinadas contra delitos relacionados con narcóticos.

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El despliegue concluyó cerca de las 01:56 horas, tras asegurar el inmueble.

Durante la diligencia, se logró la detención de un hombre identificado como Hipólito, alias “Polito”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.

$!Fuerzas de los tres niveles de gobierno intervinieron en el cateo del domicilio.
Fuerzas de los tres niveles de gobierno intervinieron en el cateo del domicilio. LIDIET MEXICANO

En el lugar también fue localizada metanfetamina, sin que hasta ahora se haya determinado la cantidad exacta del enervante asegurado, lo que formará parte de los peritajes posteriores.

El domicilio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el origen y posible distribución de la sustancia ilícita en la región.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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