Cateo deja aseguramiento de metanfetamina y un detenido en Cuatro Ciénegas
No ha sido a dado a conocer la cantidad de droga decomisada
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un operativo de cateo realizado durante la madrugada en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, culminó con la detención de una persona y el aseguramiento de metanfetamina, cuya cantidad no ha sido precisada hasta el momento.
Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de Privada 2 y Otilias Salinas, donde autoridades llevaron a cabo la intervención como parte de acciones coordinadas contra delitos relacionados con narcóticos.
El despliegue concluyó cerca de las 01:56 horas, tras asegurar el inmueble.
Durante la diligencia, se logró la detención de un hombre identificado como Hipólito, alias “Polito”, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el seguimiento de las investigaciones.
En el lugar también fue localizada metanfetamina, sin que hasta ahora se haya determinado la cantidad exacta del enervante asegurado, lo que formará parte de los peritajes posteriores.
El domicilio quedó bajo resguardo de la Policía Municipal, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el origen y posible distribución de la sustancia ilícita en la región.