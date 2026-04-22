Cateo deja aseguramiento de metanfetamina y un detenido en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Un operativo de cateo realizado durante la madrugada en el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, culminó con la detención de una persona y el aseguramiento de metanfetamina, cuya cantidad no ha sido precisada hasta el momento.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas en un domicilio ubicado en la intersección de Privada 2 y Otilias Salinas, donde autoridades llevaron a cabo la intervención como parte de acciones coordinadas contra delitos relacionados con narcóticos.