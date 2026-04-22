Manolo Jiménez: Coahuila se consolida como el destino preferido para inversiones de empresas americanas y canadienses

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Torreón
/ 22 abril 2026
    Manolo Jiménez: Coahuila se consolida como el destino preferido para inversiones de empresas americanas y canadienses

Gobernador destaca resultados de gira en Washington y prevé nuevos anuncios en las próximas semanas

TORREÓN, COAH.— “Es un gran orgullo que empresas americanas y canadienses vean a Coahuila como el mejor lugar de México para invertir”, expresó el gobernador Manolo Jiménez. Esto, luego de participar en el North Capital Forum celebrado en Washington, donde se concretaron expansiones del sector automotriz y nuevas inversiones en la industria de electrodomésticos.

Explicó que en este encuentro de alto nivel participaron líderes empresariales, funcionarios públicos y académicos. El evento fue organizado por US México Foundation. Señaló que los directivos vieron con satisfacción que Coahuila es la primera opción para seguir invirtiendo en el país, por encima de otros estados.

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Indicó que La Laguna continúa atrayendo inversiones, no solo para Torreón, sino también para otros municipios. Aseguró que uno de los factores clave es la seguridad, la cual contribuye al crecimiento económico y a la generación de empleo.

El gobernador adelantó que en las próximas semanas podrían anunciarse nuevos proyectos empresariales. Explicó que algunas compañías prefieren mantener reserva hasta concluir los procesos necesarios para formalizar su llegada.

Reiteró que en materia de seguridad su gobierno no dará “ni un paso atrás”. Señaló que se continuará invirtiendo recursos y trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías, para mantener a Coahuila como referente nacional.

Además, destacó que el fiscal de Coahuila, Federico Fernández, sostuvo una reunión con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ahí presentó el Modelo de Atención a Víctimas de Personas Desaparecidas, el cual —dijo— es un ejemplo a nivel mundial.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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