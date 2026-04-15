Con inversión de 45 millones de pesos, Saltillo refuerza su seguridad con nuevas patrullas y equipo policial

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Con inversión de 45 millones de pesos, Saltillo refuerza su seguridad con nuevas patrullas y equipo policial
    El alcalde Javier Díaz encabezó la entrega de nuevas patrullas y equipo táctico en el 69 Batallón de Infantería para reforzar la seguridad en Saltillo. CORTESÍA

La entrega de unidades, chalecos y uniformes busca mejorar la capacidad de respuesta y las condiciones de trabajo de los elementos municipales

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento policial en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería. El evento tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta y las condiciones laborales de los agentes locales.

Con una inversión total de $45,240,754.85 pesos, el Ayuntamiento incorporó 15 camionetas Ram 1500, 3 unidades Ram 1200 y 6 motocicletas. Además, se entregaron 230 chalecos balísticos y más de 2 mil 100 uniformes de gala y operativos a la corporación.

$!Elementos municipales recibieron 15 camionetas Ram 1500, tres unidades Ram 1200 y seis motocicletas para fortalecer el patrullaje.
Elementos municipales recibieron 15 camionetas Ram 1500, tres unidades Ram 1200 y seis motocicletas para fortalecer el patrullaje. CORTESÍA
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$!El edil destacó la coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía para mantener la seguridad en la capital.
El edil destacó la coordinación con el Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía para mantener la seguridad en la capital. CORTESÍA

“Para nosotros es muy importante este día. ¿Por qué? Como yo lo he comentado, nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad”, afirmó el edil Javier Díaz durante su intervención ante las fuerzas de seguridad estatales y federales.

El alcalde subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener el orden en la capital coahuilense. “Aquí trabajamos de la mano todos los días con nuestro amigo, el gobernador Manolo Jiménez. Llegamos y tomamos el toro por los cuernos”, señaló.

$!El fiscal general Federico Fernández Montañez reiteró el trabajo coordinado con municipios y sociedad civil para fortalecer el modelo de seguridad en Coahuila.
El fiscal general Federico Fernández Montañez reiteró el trabajo coordinado con municipios y sociedad civil para fortalecer el modelo de seguridad en Coahuila. CORTESÍA

Díaz González enfatizó que la estrategia de seguridad se basa en una unión sólida con las fuerzas armadas y dependencias de justicia. “La coordinación que tenemos es una muestra clara con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional y con la Fiscalía”, explicó.

Por su parte, un elemento de la Policía Municipal destacó que estas unidades son herramientas fundamentales para el patrullaje diario. “Estas acciones son una inversión a la seguridad que vienen a mejorar las condiciones laborales de la Policía Municipal”, comentó el oficial.

$!La estrategia de seguridad se basa en el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, destacaron autoridades municipales.
La estrategia de seguridad se basa en el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, destacaron autoridades municipales. CORTESÍA

El agente añadió que el nuevo equipo permitirá “brindar un mejor servicio a la ciudadanía y mantener a Saltillo como la capital más segura de México”, reflejando el compromiso de los uniformados con la protección de las familias saltillenses.

El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los municipios y con la sociedad civil bajo el modelo de seguridad que lidera el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

$!Con una inversión superior a 45 millones de pesos, el Ayuntamiento dotó a la Policía Municipal de unidades, uniformes y chalecos balísticos.
Con una inversión superior a 45 millones de pesos, el Ayuntamiento dotó a la Policía Municipal de unidades, uniformes y chalecos balísticos. CORTESÍA

“La Policía de Saltillo es la mejor policía municipal de México, al destacar que su labor se sustenta en acciones de prevención, proximidad e inteligencia, lo que ha permitido fortalecer la seguridad en la ciudad; asimismo, reconoció el compromiso de sus elementos y agradeció a la ciudadanía por seguir construyendo la seguridad entre todas y todos”, afirmó Fernández Montañez.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el decidido y constante apoyo a las tareas de seguridad en la capital de Coahuila.

Finalmente, el alcalde reiteró que el trabajo conjunto es la clave para la estabilidad social. “Nosotros, como comisaría, como Ayuntamiento, trabajamos todos coordinados para poder mantener a Saltillo con paz y con seguridad”, concluyó el mandatario municipal.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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