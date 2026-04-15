Con inversión de 45 millones de pesos, Saltillo refuerza su seguridad con nuevas patrullas y equipo policial

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó este miércoles la entrega de nuevo equipamiento policial en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería. El evento tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta y las condiciones laborales de los agentes locales. Con una inversión total de $45,240,754.85 pesos, el Ayuntamiento incorporó 15 camionetas Ram 1500, 3 unidades Ram 1200 y 6 motocicletas. Además, se entregaron 230 chalecos balísticos y más de 2 mil 100 uniformes de gala y operativos a la corporación.

“Para nosotros es muy importante este día. ¿Por qué? Como yo lo he comentado, nuestra prioridad es y seguirá siendo la seguridad”, afirmó el edil Javier Díaz durante su intervención ante las fuerzas de seguridad estatales y federales. El alcalde subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional para mantener el orden en la capital coahuilense. “Aquí trabajamos de la mano todos los días con nuestro amigo, el gobernador Manolo Jiménez. Llegamos y tomamos el toro por los cuernos”, señaló.

Díaz González enfatizó que la estrategia de seguridad se basa en una unión sólida con las fuerzas armadas y dependencias de justicia. “La coordinación que tenemos es una muestra clara con el Ejército, con la Marina, con la Guardia Nacional y con la Fiscalía”, explicó. Por su parte, un elemento de la Policía Municipal destacó que estas unidades son herramientas fundamentales para el patrullaje diario. “Estas acciones son una inversión a la seguridad que vienen a mejorar las condiciones laborales de la Policía Municipal”, comentó el oficial.

El agente añadió que el nuevo equipo permitirá “brindar un mejor servicio a la ciudadanía y mantener a Saltillo como la capital más segura de México”, reflejando el compromiso de los uniformados con la protección de las familias saltillenses. El fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, reiteró el compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con los municipios y con la sociedad civil bajo el modelo de seguridad que lidera el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas.

“La Policía de Saltillo es la mejor policía municipal de México, al destacar que su labor se sustenta en acciones de prevención, proximidad e inteligencia, lo que ha permitido fortalecer la seguridad en la ciudad; asimismo, reconoció el compromiso de sus elementos y agradeció a la ciudadanía por seguir construyendo la seguridad entre todas y todos”, afirmó Fernández Montañez. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, agradeció al alcalde Javier Díaz González y al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el decidido y constante apoyo a las tareas de seguridad en la capital de Coahuila. Finalmente, el alcalde reiteró que el trabajo conjunto es la clave para la estabilidad social. “Nosotros, como comisaría, como Ayuntamiento, trabajamos todos coordinados para poder mantener a Saltillo con paz y con seguridad”, concluyó el mandatario municipal.

Publicidad