Cecilia Guadiana, senadora de Coahuila, destaca resultados de García Harfuch
El secretario de Seguridad compareció en el Senado de la República
Durante la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, ante el Senado de la República, se presentaron las estrategias y resultados en materia de prevención, atención y seguridad pública, destacando cifras relevantes en la reducción de delitos de alto impacto en el país.
La senadora Cecilia Guadiana, del partido Morena, destacó estos resultados en sus redes sociales, señalando que gracias al trabajo del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México se consolida como un lugar más seguro para la ciudadanía.
De acuerdo con los datos presentados, en tan solo 15 días se han asegurado y detenido más de mil 233 personas relacionadas con delitos graves, entre ellas 22 objetivos prioritarios, además de la confiscación de más de 671 armas de fuego.
En la frontera norte, los operativos desplegados entre febrero y julio permitieron la detención de 4 mil 600 personas y el decomiso de 3 mil 860 armas de fuego, reflejando la coordinación y esfuerzo del gobierno federal en zonas estratégicas para la seguridad nacional.
García Harfuch enfatizó que estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad que combina prevención, operativos estratégicos y coordinación con autoridades estatales y federales, con el objetivo de garantizar la paz y la protección de los ciudadanos.