Cecilia Guadiana, senadora de Coahuila, plantea reforma para fortalecer la cultura financiera desde las aulas

CDMX.- La senadora Cecilia Guadiana Mandujano presentó una iniciativa de reforma con el propósito de establecer como obligatoria la educación financiera en todos los niveles del sistema educativo nacional, con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones económicas y contribuir al bienestar de las familias mexicanas. La propuesta contempla modificaciones a la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación Superior, a fin de incorporar contenidos relacionados con el ahorro, el consumo responsable y el uso adecuado de productos financieros, así como promover la vinculación con instituciones del sector.

No obstante los avances en materia de inclusión financiera, diversos indicadores evidencian rezagos significativos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024, únicamente el 23.9 por ciento de la población lleva un control de sus gastos, mientras que más del 60 por ciento no registra sus deudas, lo que incrementa la exposición a riesgos como el sobreendeudamiento y el fraude. En este sentido, la iniciativa plantea la incorporación de estos conocimientos desde edades tempranas, con el fin de dotar a la población de herramientas que permitan la toma de decisiones informadas, la construcción de patrimonio y la adecuada gestión de imprevistos a lo largo de la vida. Asimismo, el proyecto establece que la educación financiera debe contribuir a la reducción de la pobreza y al fortalecimiento de la autonomía económica, mediante la promoción de una cultura de ahorro, planeación e inversión, con especial énfasis en los sectores en situación de vulnerabilidad. La propuesta se encuentra alineada con la Estrategia Nacional de Educación Financiera 2025-2030 y con el enfoque de bienestar social impulsado a nivel federal, al priorizar la igualdad de oportunidades y el acceso a herramientas que favorezcan la inclusión económica.

Dentro de la exposición de motivos, se contempla la capacitación del personal docente, así como el desarrollo de materiales educativos con el respaldo del sector financiero, a fin de garantizar la pertinencia y aplicabilidad de los contenidos en la vida cotidiana. En caso de ser avalada, la reforma establecería la obligatoriedad de promover la cultura del ahorro y el manejo responsable de los recursos económicos como parte de la formación integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.

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