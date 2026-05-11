IEC impulsa plataforma ‘Conóceles’ para consultar perfiles y propuestas de candidatos al Congreso de Coahuila

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    IEC impulsa plataforma ‘Conóceles’ para consultar perfiles y propuestas de candidatos al Congreso de Coahuila
    La información publicada es proporcionada directamente por las candidaturas y partidos políticos. IEC

La herramienta permite consultar perfiles, trayectoria, nivel de estudios y propuestas de las candidaturas.

Con el objetivo de facilitar un rumbo informado al voto a la elección del Congreso local, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha la plataforma “Candidatas y Candidatos, Conóceles”, donde la ciudadanía puede consultar perfiles, trayectoria, nivel de estudios y propuestas de quienes participan en el proceso electoral.

La consejera Layla Miranda Girón, integrante de la Comisión de Transparencia del IEC, explicó que el sistema concentra información proporcionada directamente por las candidaturas y partidos políticos, permitiendo que las personas puedan revisar los perfiles de acuerdo con cualquiera de los 16 distritos electorales del Estado.

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“Este sistema es importante porque no se trata, es este un sistema que concentra la información de forma imparcial en el sentido de que son las y los candidatos o los partidos políticos quienes deciden qué suben de información. Sobre todo concentramos la información para la ciudadanía”, expresó.

La plataforma permite buscar candidaturas mediante la sección electoral de la credencial para votar, además de aplicar filtros por género o nivel de estudios. También ofrece la posibilidad de descargar los perfiles en PDF y compartirlos mediante códigos QR.

La consejera señaló que esta herramienta puede servir para que la ciudadanía dé seguimiento a las propuestas de quienes resultan electos.

“La democracia es un ciclo y el primer paso es ir a votar ¿Cómo voy a conocer estas promesas? ¿Cómo les voy a dar seguimiento? Pues una excelente herramienta para eso será conóceles”, comentó.

También llamado a utilizar las herramientas de transparencia y acceso a la información disponible durante el proceso electoral.

“Tenemos que defenderlas. ¿Y cómo defendemos estas herramientas? Utilizándolas, demostrando que sí son utilizables”, dijo.

$!Layla Miranda Girón, integrante de la Comisión de Transparencia del IEC.
Layla Miranda Girón, integrante de la Comisión de Transparencia del IEC. REDES SOCIALES

Miranda Girón pidió además no minimizar la importancia de la elección legislativa y recordar que el Congreso local toma decisiones relacionadas con leyes, reformas y presupuesto público.

“Ya no deberíamos seguir diciendo que esta es una “elección huérfana”. Hay que entender que el poder legislativo es sumamente importante, que ellos deciden, por ejemplo, en qué se gasta el dinero. Además es una mejor oportunidad que tengamos una elección donde nos podemos concentrar en solo un tipo de candidatos”, expresó.

Las cuentas de acceso para las candidaturas fueron habilitadas el pasado 4 de mayo y, de acuerdo con el primer corte realizado el 6 de mayo, 27 de las 379 candidaturas registradas ya habían publicado información en la plataforma, lo que representa un avance del 7.12 por ciento. El portal acumuló además 4 mil 890 visitas.

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El próximo 12 de mayo, el IEC realizará una rueda de prensa y un panel con especialistas del sector empresarial, del Poder Judicial y activistas para presentar oficialmente el sistema y discutir el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la participación ciudadana rumbo a la jornada electoral del 7 de junio.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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