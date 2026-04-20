Celebran Día del Niño con concierto didáctico en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.— En el marco de los festejos por el Día del Niño, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través de la Casa de la Cultura, llevó a cabo un concierto didáctico en el Teatro de la Ciudad. El evento contó con la participación de la Banda de Música del Estado, dirigida por el maestro José Luis Ulloa Pedrosa, que interpretó un repertorio de temas de películas infantiles ante la asistencia de 500 estudiantes de la primaria Federico Berrueto Ramón, turno matutino.

Durante la presentación, las y los alumnos conocieron las distintas familias de instrumentos musicales, lo que fortaleció su acercamiento al arte y despertó su interés por la música como parte de su formación integral. Uno de los momentos más destacados fue cuando un estudiante tuvo la oportunidad de dirigir una pieza musical, generando entusiasmo entre los asistentes.

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de acercar la cultura a la niñez como una herramienta fundamental para su desarrollo. “En Ramos Arizpe creemos en el valor de la cultura para la formación de mejores ciudadanos. Estas actividades fortalecen el aprendizaje, despiertan talentos y brindan a nuestras niñas y niños experiencias que enriquecen su desarrollo”, expresó. Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar actividades que acerquen el arte y la cultura a las nuevas generaciones, fortaleciendo el tejido social y promoviendo entornos de desarrollo integral.

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