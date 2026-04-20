Celebran Día del Niño con concierto didáctico en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 20 abril 2026
    Celebran Día del Niño con concierto didáctico en Ramos Arizpe
    En el espectáculo interpretaron temas de películas infantiles para el público escolar. CORTESÍA

El evento se realizó en el Teatro de la Ciudad a través de la Casa de la Cultura

RAMOS ARIZPE, COAH.— En el marco de los festejos por el Día del Niño, el Gobierno Municipal encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través de la Casa de la Cultura, llevó a cabo un concierto didáctico en el Teatro de la Ciudad.

El evento contó con la participación de la Banda de Música del Estado, dirigida por el maestro José Luis Ulloa Pedrosa, que interpretó un repertorio de temas de películas infantiles ante la asistencia de 500 estudiantes de la primaria Federico Berrueto Ramón, turno matutino.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/tupy-impulsa-la-profesionalizacion-industrial-con-certificaciones-del-conocer-en-colaboracion-con-la-utc-CC20110662

Durante la presentación, las y los alumnos conocieron las distintas familias de instrumentos musicales, lo que fortaleció su acercamiento al arte y despertó su interés por la música como parte de su formación integral. Uno de los momentos más destacados fue cuando un estudiante tuvo la oportunidad de dirigir una pieza musical, generando entusiasmo entre los asistentes.

$!Asistieron 500 alumnos de la primaria Federico Berrueto Ramón, turno matutino.
Asistieron 500 alumnos de la primaria Federico Berrueto Ramón, turno matutino. CORTESÍA

En su mensaje, el alcalde destacó la importancia de acercar la cultura a la niñez como una herramienta fundamental para su desarrollo.

“En Ramos Arizpe creemos en el valor de la cultura para la formación de mejores ciudadanos. Estas actividades fortalecen el aprendizaje, despiertan talentos y brindan a nuestras niñas y niños experiencias que enriquecen su desarrollo”, expresó.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de impulsar actividades que acerquen el arte y la cultura a las nuevas generaciones, fortaleciendo el tejido social y promoviendo entornos de desarrollo integral.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Todo podría pasar

Todo podría pasar
true

Lo comido y lo demás
La detención se llevó a cabo en la colonia Hacienda El Cortijo como parte de un operativo coordinado por autoridades de seguridad municipales.

Arrestan a hombre tras presunto abuso contra menor en General Cepeda

El evento se desarrollará sobre Avenida Universidad, en el tramo que va de Monclova a Venustiano Carranza, en un horario de 09:00 a las 11:00 horas.

Celebrará Comisaría de Seguridad el Día del Niño en la Ruta Recreativa de Saltillo
Autoridades municipales y cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio en la colonia Nuevo Mirasierra tras el reporte de una persona inconsciente en el interior.

Saltillo: se quita la vida hombre dentro de su vivienda en Nuevo Mirasierra

Coahuila cayó en semifinales ante Chihuahua en uno de sus mejores juegos del torneo.

Chihuahua se corona invicto en Saltillo; Coahuila termina cuarto en el Nacional U17
Samson, de 27 años, ha estado a la vanguardia de los esfuerzos de la administración Trump para cultivar los lazos de Washington con la extrema derecha europea.

El joven diplomático que lidera la guerra cultural de Trump contra Europa
Miembros de la administración Trump han estado emulando a Tucídides, parafraseando los aforismos del historiador griego sobre las despiadadas realidades del poder en un mundo de naciones egoístas.

El gobierno de Trump está malinterpretando la historia, en opinión de Stewart Patrick