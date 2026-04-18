Tupy impulsa la profesionalización industrial con certificaciones del Conocer en colaboración con la UTC

Como parte de su compromiso con el desarrollo del talento técnico en México, Tupy entregó certificaciones del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), a 9 de sus colaboradores. La ceremonia se llevó a cabo el 16 de abril en la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), en un evento que reconoce el esfuerzo, la preparación y la especialización técnica del personal en áreas clave para la industria.

Durante la ceremonia, el mensaje de graduación estuvo a cargo de Jorge Alfredo Ramírez Barrera, Especialista Electrónico en Tupy Ramos Fundición, quien cuenta con 5 años de trayectoria dentro de la compañía. En su intervención, destacó la relevancia de la formación continua en el sector industrial:

Durante la ceremonia, el mensaje de graduación estuvo a cargo de Jorge Alfredo Ramírez Barrera, Especialista Electrónico en Tupy Ramos Fundición, quien cuenta con 5 años de trayectoria dentro de la compañía. En su intervención, destacó la relevancia de la formación continua en el sector industrial:

“Hace cinco años llegué a Tupy, al área de Mantenimiento, y desde el primer día entendí que en esta industria el aprendizaje nunca se detiene. Hoy, al recibir las certificaciones EC0241 y EC0304, no solo me llevo un documento; me llevo la seguridad de que estamos listos para enfrentar desafíos más grandes”, destacó.

Las certificaciones que recibieron corresponden a Estándares de Competencia (EC) emitidos por el CONOCER, organismo respaldado por la Secretaría de Educación Pública (SEP), los cuales avalan oficialmente que una persona cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar funciones específicas en el ámbito laboral. EC0241: Mantenimiento Industrial Básico Este estándar reconoce a personas capaces de ejecutar actividades esenciales de mantenimiento sin requerir un título profesional, abarcando la preparación de herramientas, la prevención de fallas y la corrección básica de sistemas industriales.

EC0304: Operación de Controlador Lógico Programable (PLC) Orientado a la automatización industrial, este estándar valida competencias en programación, simulación, puesta en marcha y ajuste de sistemas controlados por PLC, fundamentales en la operación de maquinaria en entornos productivos.

“Obtener estas certificaciones representa una ventaja competitiva para los colaboradores, al garantizar a las empresas que cumplen con estándares nacionales de calidad, fortaleciendo así su perfil profesional y contribuyendo al desarrollo de una industria más especializada en el país”, señaló Emanuel Cerda Martínez, Gerente de Recursos Humanos de Tupy en México.

Con iniciativas como esta, Tupy reafirma su compromiso con la capacitación, la formación constante y el desarrollo continuo de sus colaboradores, posicionando al talento como el eje central de su crecimiento y del fortalecimiento de la industria en México.

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