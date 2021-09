Centros Comunitarios de Ciudad Acuña ya no tienen cupo

ACUÑA, COAH.- Margarita Arellano, del Centro Comunitario Granjas del Valle, informó que ya los tres centros que fungen como refugios en Acuña están llenos de migrantes y ya no están recibiendo a nadie más.

“Yo tengo un límite de gente y aquí ya está lleno, a quienes han llegado, desde ayer les he dicho que no los puedo admitir porque no hay espacio en donde acomodarlos. Aquí el cupo es para 68 personas y ya lo hemos rebasado”.

Debido a la intervención de las autoridades de Coahuila y Texas para detener el flujo migratorio, cientos de haitianos se han quedado en Acuña donde buscan un refugio para no exponerse a la deportación.

Arellano dijo que a las personas que se albergan en estos Centros se les garantiza techo, agua, luz eléctrica, camas, cobijas y colchonetas, y con el apoyo económico de la ONU, mediante una tarjeta, ellas compran su alimentación.