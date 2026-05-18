CFE concluye obra estratégica para estabilizar el suministro eléctrico en la Comarca Lagunera

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la conclusión de los trabajos de modernización en la línea de transmisión de 115 kilovoltios Phillips 73240-Allende. Esta obra de infraestructura tiene como objetivo fortalecer la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en la región, optimizando el enlace energético entre las ciudades de Gómez Palacio y Torreón.

El proyecto consistió en la transición de un segmento subterráneo a un sistema de tendido aéreo, el cual fue puesto en operación de manera exitosa la tarde del pasado 15 de mayo de 2026.

La intervención de la empresa paraestatal derivó de una avería detectada el 11 de junio de 2025 en el circuito Phillips-Allende. En esa fecha, diagnósticos y pruebas de ingeniería especializada confirmaron afectaciones severas en el cableado subterráneo.