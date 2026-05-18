CFE concluye obra estratégica para estabilizar el suministro eléctrico en la Comarca Lagunera
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La CFE concluyó la modernización de la línea Phillips 73240-Allende para fortalecer el suministro eléctrico entre Gómez Palacio y Torreón
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la conclusión de los trabajos de modernización en la línea de transmisión de 115 kilovoltios Phillips 73240-Allende. Esta obra de infraestructura tiene como objetivo fortalecer la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en la región, optimizando el enlace energético entre las ciudades de Gómez Palacio y Torreón.
El proyecto consistió en la transición de un segmento subterráneo a un sistema de tendido aéreo, el cual fue puesto en operación de manera exitosa la tarde del pasado 15 de mayo de 2026.
La intervención de la empresa paraestatal derivó de una avería detectada el 11 de junio de 2025 en el circuito Phillips-Allende. En esa fecha, diagnósticos y pruebas de ingeniería especializada confirmaron afectaciones severas en el cableado subterráneo.
Aunque el suministro eléctrico se recuperó pocas semanas después, los análisis posteriores determinaron que el tramo operaba bajo condiciones de vulnerabilidad, por lo que fue necesaria una reestructuración integral para blindar la red local.
Para resolver la problemática, la Gerencia Regional de Transmisión Norte ejecutó la instalación de 1.6 kilómetros de línea aérea utilizando conductor tipo 1,113 ACSR sobre postes troncocónicos de acero.
Las maniobras operativas comenzaron el 23 de febrero de 2026 y concluyeron este 15 de mayo con la energización formal de la línea, disminuyendo la probabilidad de fallas y elevando la estabilidad energética del sector.
Asimismo, la CFE destacó que esta infraestructura consolida la robustez de la Red Nacional de Transmisión en la Zona Laguna. La Comisión también reconoció el trabajo del personal técnico de campo que hizo posible el desarrollo de este proyecto, considerado clave para mejorar la calidad de la energía que reciben los usuarios de la región.