CFE concluye obra estratégica para estabilizar el suministro eléctrico en la Comarca Lagunera

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    CFE concluye obra estratégica para estabilizar el suministro eléctrico en la Comarca Lagunera
    Con la instalación de 1.6 kilómetros de línea aérea, la Comisión busca reducir fallas y mejorar la estabilidad energética en la Zona Laguna. SANDRA GÓMEZ

La CFE concluyó la modernización de la línea Phillips 73240-Allende para fortalecer el suministro eléctrico entre Gómez Palacio y Torreón

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la conclusión de los trabajos de modernización en la línea de transmisión de 115 kilovoltios Phillips 73240-Allende. Esta obra de infraestructura tiene como objetivo fortalecer la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en la región, optimizando el enlace energético entre las ciudades de Gómez Palacio y Torreón.

El proyecto consistió en la transición de un segmento subterráneo a un sistema de tendido aéreo, el cual fue puesto en operación de manera exitosa la tarde del pasado 15 de mayo de 2026.

La intervención de la empresa paraestatal derivó de una avería detectada el 11 de junio de 2025 en el circuito Phillips-Allende. En esa fecha, diagnósticos y pruebas de ingeniería especializada confirmaron afectaciones severas en el cableado subterráneo.

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$!La CFE destacó que esta infraestructura consolida la robustez de la Red Nacional de Transmisión en la Zona Laguna.
La CFE destacó que esta infraestructura consolida la robustez de la Red Nacional de Transmisión en la Zona Laguna. SANDRA GÓMEZ

Aunque el suministro eléctrico se recuperó pocas semanas después, los análisis posteriores determinaron que el tramo operaba bajo condiciones de vulnerabilidad, por lo que fue necesaria una reestructuración integral para blindar la red local.

Para resolver la problemática, la Gerencia Regional de Transmisión Norte ejecutó la instalación de 1.6 kilómetros de línea aérea utilizando conductor tipo 1,113 ACSR sobre postes troncocónicos de acero.

Las maniobras operativas comenzaron el 23 de febrero de 2026 y concluyeron este 15 de mayo con la energización formal de la línea, disminuyendo la probabilidad de fallas y elevando la estabilidad energética del sector.

Asimismo, la CFE destacó que esta infraestructura consolida la robustez de la Red Nacional de Transmisión en la Zona Laguna. La Comisión también reconoció el trabajo del personal técnico de campo que hizo posible el desarrollo de este proyecto, considerado clave para mejorar la calidad de la energía que reciben los usuarios de la región.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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