Presentan la tercera Feria de Empleo 2026 en Torreón; ofrecerán más de 800 plazas

TORREÓN, COAH.- El Gobierno del Estado, en coordinación con el Ayuntamiento de Torreón y el sector empresarial de la región, anunció la organización de la tercera Feria de Empleo 2026 en este municipio. Este encuentro laboral pondrá a disposición del público más de 800 puestos de trabajo, cuyas remuneraciones oscilan entre los 10 mil y los 23 mil pesos mensuales.

La actividad tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo, en un horario de 09:00 a 14:00 horas. La sede elegida es el gimnasio de la Unidad Deportiva de Torreón, espacio ubicado en la intersección de Paseo de la Rosita y bulevar Revolución, donde se concentrarán más de 30 compañías de diversos giros productivos.

Al respecto, Guillermo Covarrubias Castro, titular del Servicio Nacional de Empleo en la Región Lagunera, subrayó que el propósito central de esta iniciativa es consolidar el empleo formal y facilitar el acceso a vacantes dignas para ciudadanos con diferentes perfiles académicos y de todos los sectores sociales.

El funcionario detalló que la oferta laboral abarcará puestos de nivel operativo, administrativo y profesional. Las vacantes incluyen áreas especializadas como producción, almacén, mantenimiento, recursos humanos, contabilidad, ventas, ingeniería, auditoría y supervisión.

De igual forma, puntualizó que el evento contará con opciones de inclusión laboral diseñadas para grupos vulnerables, entre los que se encuentran adultos mayores, personas con discapacidad motriz, auditiva o intelectual, integrantes de la comunidad LGBT, refugiados y personas en etapa de reinserción social.

Para optimizar el ingreso y la atención de los interesados el día del evento, Covarrubias Castro indicó que ya se encuentra habilitado el sistema de inscripción previa a través de la página oficial del programa de ferias de empleo.

Abundó en que esta edición enfocará esfuerzos importantes hacia la población juvenil que está por concluir sus estudios en bachillerato, carreras técnicas, licenciaturas e ingenierías, respondiendo así a las necesidades de las industrias locales que demandan personal técnico y profesional calificado.

Para concluir, destacó que la sinergia permanente entre la iniciativa privada y las autoridades gubernamentales es clave para apuntalar el dinamismo económico y el empleo formal en La Laguna, por lo que exhortó a los buscadores de empleo a aprovechar esta plataforma para incorporarse a empresas locales y de alcance nacional.