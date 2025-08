¡Chéquese! Lleva IMSS Coahuila mastógrafos móviles a todas las regiones del estado

Con el objetivo de fomentar la detección oportuna del cáncer de mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila desplegará durante todo agosto unidades móviles de mastografía en las 5 regiones del Estado, brindando el servicio de forma gratuita a mujeres derechohabientes mayores de 40 años.

La atención se ofrecerá a través de Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona (HGZ) y de SubZona (HGSZ), sin necesidad de cita previa, aunque se recomienda acudir con tiempo a la unidad correspondiente para informarse sobre la programación, requisitos y condiciones del estudio.

Entre las unidades participantes destacan la UMF No. 60 en Nava, HGZ No. 24 en Nueva Rosita, UMF No. 10 en San Buenaventura, HGZ No. 7 en Monclova, así como las UMF No. 84 y 86 en la Región Centro. En la Región Laguna, el servicio estará disponible en unidades como el HGZ No. 16 y 18 de Torreón, además del HGSZ No. 21 en San Pedro de las Colonias y el HGSZ No. 20 en Francisco I. Madero.

En la Región Sureste, las UMF No. 88 y No. 3 de Ramos Arizpe serán las sedes para la realización de estudios, mientras que en la Región Norte destacan las unidades de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Morelos y Barroterán.

El IMSS reiteró que el estudio es completamente gratuito y representa una herramienta esencial para identificar no solo el cáncer de seno, sino también otras enfermedades de la glándula mamaria, por lo que exhortó a las mujeres derechohabientes a aprovechar esta oportunidad de atención preventiva.