Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste

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    Crece General Motors en Coahuila: ampliará sus operaciones en la Región Sureste
    General Motors ha sido vital para consolidar el clúster automotriz en la entidad coahuilense. ESPECIAL

Este 19 de mayo, la armadora hará un anuncio sobre nuevas inversiones y la ampliación de líneas de producción para nuevos productos en Coahuila

La armadora automotriz General Motors (GM) ampliará sus operaciones y apostará nuevas inversiones en la Región Sureste de Coahuila, lo que abonará al crecimiento industrial y económico de la zona.

Se tiene previsto que GM haga este martes 19 de mayo un anuncio en el que dará a conocer nuevos proyectos de inversión y la ampliación de líneas especiales de producción para nuevos productos en Coahuila.

Según fuentes de sectores empresariales y de proveeduría automotriz en la Región Sureste de Coahuila, la armadora busca fortalecer sus operaciones estratégicas de manufactura avanzada y la generación de empleos, para seguir consolidando a la entidad como uno de los principales polos industriales de México.

La semana pasada, GM celebró 45 años de operaciones del complejo Ramos Arizpe, cuya presencia impulsó el desarrollo del clúster automotriz de Coahuila. Actualmente cuenta con 90 proveedores en la entidad.

La compañía ha mantenido su confianza en la mano de obra coahuilense, que es reconocida a nivel nacional e internacional por su capacidad, productividad y especialización en el sector automotriz.

Actualmente, la Región Sureste de Coahuila es considerada uno de los motores industriales más importantes del País y las nuevas inversiones en el ramo lo consolidan como referente en la manufactura automotriz.

En los últimos días se dio a conocer que Coahuila está entre los estados con mayor generación de empleo formal en México durante 2026, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

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