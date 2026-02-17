Choca adulto mayor contra restaurante en Parras

Según el reporte oficial, alrededor de las 19:30 horas, el conductor transitaba acompañado de otra persona sobre la Calzada del Márquez, en dirección de sur a norte. Al llegar al cruce con la calle Sor Juana Inés de la Cruz, perdió el control de la unidad y se proyectó de frente contra un local de hamburguesas. Parte de la camioneta quedó dentro del restaurante, lo que causó daños considerables a la infraestructura, aunque afortunadamente no había clientes, ya que el negocio se encontraba fuera de servicio.

Un hombre de la tercera edad protagonizó un accidente al estrellar su camioneta contra un negocio de comida, luego de circular presuntamente en estado inconveniente. El hecho ocurrió la tarde del 14 de febrero y generó la movilización de elementos de seguridad y de emergencias debido a la magnitud del incidente y a la preocupación de que pudiera haber personas en el interior del establecimiento, en Parras .

La unidad involucrada es una camioneta Honda color gris, conducida por el adulto mayor, mientras que su acompañante se retiró del lugar antes de la llegada de las autoridades. El propietario del establecimiento confirmó que, en el momento del accidente, no había personal ni comensales dentro, lo que evitó una tragedia mayor. Inicialmente se especuló sobre la presencia de personas dentro del local, situación que fue descartada tras la verificación por parte de la Policía Municipal y personal de la Fiscalía.

De manera preliminar, se indicó que el percance habría sido consecuencia del exceso de velocidad y del estado en que conducía el adulto mayor, lo que provocó que no pudiera maniobrar para evitar la colisión. Tras el incidente, oficiales de la municipal trasladaron al presunto responsable a las celdas, donde permanecerá mientras se determinan los procedimientos legales correspondientes y la forma en que se cubrirán los daños ocasionados al negocio.

Mientras tanto, una grúa retiró la camioneta del lugar y la trasladó al corralón, con el fin de garantizar que los gastos derivados del accidente sean cubiertos por el responsable. Las autoridades continuarán con las diligencias para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar posibles responsabilidades adicionales.