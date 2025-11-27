Choca menor en moto contra máquina que le quitó el paso en Parras; resulta lesionado

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra una máquina tipo trascabo en la Zona Centro de Parras.

El accidente fue reportado alrededor de las 14:30 horas ayer miércoles al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios prehospitalarios y posteriormente trasladaron a Juan José, de 17 años, al Centro de Salud, debido a un fuerte golpe en la cabeza y una posible fractura en el pie izquierdo.

El operador de la máquina, identificado como Jesús, de 18 años, comentó que no alcanzó a ver la motocicleta porque un camión estacionado le obstruyó la visibilidad al momento de cruzar la calle.