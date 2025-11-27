Choca menor en moto contra máquina que le quitó el paso en Parras; resulta lesionado
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente ocurrió en el cruce de Viesca y Ocampo, donde la visibilidad estaba obstruida por un camión estacionado, lo que complicó la reacción de ambos conductores
Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra una máquina tipo trascabo en la Zona Centro de Parras.
El accidente fue reportado alrededor de las 14:30 horas ayer miércoles al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios prehospitalarios y posteriormente trasladaron a Juan José, de 17 años, al Centro de Salud, debido a un fuerte golpe en la cabeza y una posible fractura en el pie izquierdo.
TE PUEDE INTERESAR: Presunto corto circuito provoca conato de incendio en auto sobre Fundadores, en Saltillo
El operador de la máquina, identificado como Jesús, de 18 años, comentó que no alcanzó a ver la motocicleta porque un camión estacionado le obstruyó la visibilidad al momento de cruzar la calle.
De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba a alta velocidad por la calle Viesca, de norte a sur, mientras que la máquina avanzaba de oriente a poniente por la calle Ocampo. Al llegar al cruce, frente a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, ocurrió el percance.
Oficiales de Tránsito y elementos estatales acudieron para tomar conocimiento del accidente y trasladaron ambos vehículos al corralón en espera de que las partes llegaran a un acuerdo.
Aunque en el municipio se realizan operativos de manera constante, autoridades señalaron que persisten las dificultades para que los motociclistas respeten los límites de velocidad, mientras que en este caso también se indicó que el operador del trascabo no habría respetado el alto obligatorio.