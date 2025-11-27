Choca menor en moto contra máquina que le quitó el paso en Parras; resulta lesionado

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    Choca menor en moto contra máquina que le quitó el paso en Parras; resulta lesionado
    La máquina trascabo fue asegurada por Tránsito Municipal para deslindar responsabilidades. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

El accidente ocurrió en el cruce de Viesca y Ocampo, donde la visibilidad estaba obstruida por un camión estacionado, lo que complicó la reacción de ambos conductores

Un motociclista resultó gravemente lesionado tras impactarse contra una máquina tipo trascabo en la Zona Centro de Parras.

El accidente fue reportado alrededor de las 14:30 horas ayer miércoles al sistema de emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron los primeros auxilios prehospitalarios y posteriormente trasladaron a Juan José, de 17 años, al Centro de Salud, debido a un fuerte golpe en la cabeza y una posible fractura en el pie izquierdo.

El operador de la máquina, identificado como Jesús, de 18 años, comentó que no alcanzó a ver la motocicleta porque un camión estacionado le obstruyó la visibilidad al momento de cruzar la calle.

$!El cruce de las calles Viesca y Ocampo fue cerrado momentáneamente por las autoridades.
El cruce de las calles Viesca y Ocampo fue cerrado momentáneamente por las autoridades. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta circulaba a alta velocidad por la calle Viesca, de norte a sur, mientras que la máquina avanzaba de oriente a poniente por la calle Ocampo. Al llegar al cruce, frente a la iglesia de la Virgen de Guadalupe, ocurrió el percance.

Oficiales de Tránsito y elementos estatales acudieron para tomar conocimiento del accidente y trasladaron ambos vehículos al corralón en espera de que las partes llegaran a un acuerdo.

Aunque en el municipio se realizan operativos de manera constante, autoridades señalaron que persisten las dificultades para que los motociclistas respeten los límites de velocidad, mientras que en este caso también se indicó que el operador del trascabo no habría respetado el alto obligatorio.

Temas


accidentes viales
Menores De Edad
choque de moto

Localizaciones


Parras de la Fuente

