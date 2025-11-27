Presunto corto circuito provoca conato de incendio en auto sobre Fundadores, en Saltillo
El conductor atribuyó el conato de incendio a posibles fallas eléctricas tras una reciente reparación en el vehículo
Un hombre tuvo una desafortunada sorpresa la mañana de este jueves cuando circulaba por el bulevar Fundadores, a la entrada de los carriles centrales con dirección a El Sarape, pues su vehículo comenzó a incendiarse, en Saltillo.
Se trata de Martín ¨N¨, quien se dirigía a su trabajo a bordo de un Chevrolet PT Cruiser, cuando de pronto observó humo salir del cofre.
Se orilló a un costado del camino y abrió el cofre. En ese momento, un automovilista de aplicación independiente se acercó para auxiliarlo y ayudó a sofocar las llamas, mientras ya se escuchaban las unidades de Bomberos que acudían al reporte.
Al arribar, los vulcanos revisaron el vehículo, el cual ya había sido controlado antes de que el fuego avanzara, descartando riesgos adicionales. También tomó conocimiento del hecho personal de la Policía Municipal.
Martín comentó que recientemente había llevado el vehículo con un electricista y consideró que, probablemente, cables mal colocados habrían originado el siniestro. Por fortuna, el incendio no consumió el automóvil y solo dejó daños menores y un fuerte susto.