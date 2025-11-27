Presunto corto circuito provoca conato de incendio en auto sobre Fundadores, en Saltillo

Un hombre tuvo una desafortunada sorpresa la mañana de este jueves cuando circulaba por el bulevar Fundadores, a la entrada de los carriles centrales con dirección a El Sarape, pues su vehículo comenzó a incendiarse, en Saltillo.

Se trata de Martín ¨N¨, quien se dirigía a su trabajo a bordo de un Chevrolet PT Cruiser, cuando de pronto observó humo salir del cofre.

TE PUEDE INTERESAR: Choca, tira un poste y se va: apagón afecta fraccionamiento del norte de Saltillo