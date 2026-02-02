Choque Moreira-Noroña por reforma electoral escala a insultos en redes

La confrontación inició cuando Moreira publicó una fotografía desde el recinto legislativo en la que aparece con un cartel con la leyenda “No a la ley Maduro”, en alusión a la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum. En su mensaje, el priista comparó la propuesta con el modelo político del presidente venezolano Nicolás Maduro y advirtió que, bajo su óptica, busca debilitar o incluso eliminar a la oposición.

El debate en torno a la reforma electoral volvió a tensar el ambiente político nacional, luego de que el coahuilense Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, y Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, protagonizaran un encontronazo verbal que escaló rápidamente a descalificaciones personales a través de redes sociales.

Lo que deberías hacer es instalar el grupo de amistad con Cuba. Para que pediste presidirlo si lo saboteas @rubenmoreiravdz . Una traición más... https://t.co/VOtXfy6ziU

La reforma plantea, entre otros puntos, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, así como la desaparición o disminución del número de legisladores plurinominales, es decir, aquellos que acceden a un escaño sin competir directamente en las urnas. Estas propuestas han generado fricciones tanto al interior de la alianza oficialista —integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México— como entre las fuerzas de oposición, que han manifestado su rechazo.

La publicación de Moreira provocó una respuesta directa de Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó de “traidor”, al recordar su interés por presidir el grupo de amistad con Cuba y, posteriormente, su presunta falta de respaldo a ese espacio legislativo. Este señalamiento se suma a una discusión que ha sido recurrente en semanas recientes dentro del bloque opositor. “Lo que deberías hacer es instalar el grupo de amistad con Cuba. Para que pediste presidirlo si lo saboteas @rubenmoreiravdz. Una traición más”, respondió Noroña a la publicación del coahuilense.

ESCALA EL ENFRENTAMIENTO

La réplica de Noroña fue suficiente para que el coordinador priista endureciera el tono. En un mensaje difundido también en su cuenta de X, Moreira lanzó una serie de insultos contra el senador morenista, a quien acusó de traicionar a la clase trabajadora y de actuar en beneficio del gobierno federal.

En su publicación, Moreira cuestionó a Noroña por no haber impulsado la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 123 y lo señaló por, según él, encubrir la falta de recursos para cumplir promesas salariales. El mensaje incluyó expresiones despectivas que evidenciaron el nivel de crispación alcanzado en la disputa: “Tú qué te metes, mugroso. Di por qué no hiciste la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al 123. ¿Será porque eres gato y el gobierno no tiene dinero para subir los sueldos que prometió? Por cierto, ya instalen la bicameral de seguridad nacional. Pinche vende patrias y traidor a la clase trabajadora. Sabes dónde encontrarme, puerco”, escribió Moreira.

El intercambio refleja el clima de polarización que rodea la discusión de la reforma electoral, considerada por el oficialismo como una vía para reducir costos y reconfigurar el sistema de representación, mientras que la oposición la interpreta como un intento por concentrar poder y debilitar el equilibrio democrático.