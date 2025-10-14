Choque por alcance deja herido a joven motociclista en la carretera Parras-Paila

Un motociclista sufrió lesiones al impactarse por alcance contra un automóvil que intentaba retornar, en Parras.

El joven, que conducía la motocicleta a exceso de velocidad y sin guardar la distancia adecuada, se estrelló contra la defensa trasera del vehículo y salió proyectado varios metros.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Presentan en Saltillo libro sobre los orígenes del PAN

El accidente ocurrió en la carretera Parras-Paila, a la altura del bulevar Paleras, alrededor de las 17:00 horas de ayer lunes.