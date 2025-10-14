Choque por alcance deja herido a joven motociclista en la carretera Parras-Paila
El conductor del automóvil aseguró que activó la direccional para retornar, mientras el motociclista no guardó la distancia adecuada, provocando el accidente
Un motociclista sufrió lesiones al impactarse por alcance contra un automóvil que intentaba retornar, en Parras.
El joven, que conducía la motocicleta a exceso de velocidad y sin guardar la distancia adecuada, se estrelló contra la defensa trasera del vehículo y salió proyectado varios metros.
El accidente ocurrió en la carretera Parras-Paila, a la altura del bulevar Paleras, alrededor de las 17:00 horas de ayer lunes.
Testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio debido a la gravedad de los golpes del motociclista. Tras ser valorado en el lugar, el afectado fue trasladado al Seguro Social de Parras, presentando lesiones en distintas partes del cuerpo.
Alejandro ¨N¨, de 28 años, conductor de un automóvil Ford tipo deportivo, explicó que circulaba por el carril izquierdo y encendió la direccional para retornar, cuando la motocicleta lo impactó por no mantener la distancia.
Personal de Tránsito se encargó de trasladar ambos vehículos a los patios de seguridad pública para iniciar el proceso de reparación de daños.