Coahuila: Presentan en Saltillo libro sobre los orígenes del PAN

El exregidor y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Aguirre, presentó su libro "Así nació el PAN: la historia del Comité Regional de Saltillo", una obra que rescata los primeros pasos del partido en la capital de Coahuila. El autor tardó 10 años en recopilar y narrar la memoria del instituto político, enfocándose en la etapa que va de 1939 a 1958. El volumen recorre desde las primeras asambleas locales previas a las elecciones presidenciales de 1940, hasta los momentos de inconformidad que definieron el rumbo del PAN en la región.

En sus páginas también se describen los viajes de los fundadores a distintos puntos del estado para difundir los ideales panistas: la democracia, la dignidad de la persona y el bien común. No todo fue armonía, pues el libro también aborda episodios internos de confrontación, tanto en los primeros años como en los más recientes, a 85 años de la fundación del partido. Durante la presentación, Ernesto Saro Boardman recordó que el PAN siempre buscó impulsar a los jóvenes, con la idea de recuperar el entusiasmo sobre el futuro del país. A su vez, José Palacios destacó que este tomo sirve como guía para que las nuevas generaciones reconozcan el origen humanista de Acción Nacional.