Coahuila: Presentan en Saltillo libro sobre los orígenes del PAN
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Luis Fernando Aguirre muestra su obra en donde se destaca la historia del albiazul
El exregidor y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Aguirre, presentó su libro “Así nació el PAN: la historia del Comité Regional de Saltillo”, una obra que rescata los primeros pasos del partido en la capital de Coahuila.
El autor tardó 10 años en recopilar y narrar la memoria del instituto político, enfocándose en la etapa que va de 1939 a 1958. El volumen recorre desde las primeras asambleas locales previas a las elecciones presidenciales de 1940, hasta los momentos de inconformidad que definieron el rumbo del PAN en la región.
TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: En el PRI y PAN Coahuila, primeras renovaciones rumbo al 2026 encienden la grilla política
En sus páginas también se describen los viajes de los fundadores a distintos puntos del estado para difundir los ideales panistas: la democracia, la dignidad de la persona y el bien común. No todo fue armonía, pues el libro también aborda episodios internos de confrontación, tanto en los primeros años como en los más recientes, a 85 años de la fundación del partido.
Durante la presentación, Ernesto Saro Boardman recordó que el PAN siempre buscó impulsar a los jóvenes, con la idea de recuperar el entusiasmo sobre el futuro del país. A su vez, José Palacios destacó que este tomo sirve como guía para que las nuevas generaciones reconozcan el origen humanista de Acción Nacional.
Aguirre relató que la inquietud por escribir esta obra surgió en 1997, cuando revisaba el acervo histórico del Comité y se topó de manera fortuita con el primer libro del PAN en Saltillo.
TE PUEDE INTERESAR: Arremete PAN contra AMLO en su visita a Coahuila
La presentación se llevó a cabo ante familiares de fundadores, militantes, funcionarios y dirigentes del Comité Estatal. En el marco de los 86 años del partido, el autor anunció que las ganancias obtenidas serán donadas a la Casa del Migrante de Saltillo.