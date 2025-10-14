Coahuila: Presentan en Saltillo libro sobre los orígenes del PAN

Saltillo
/ 14 octubre 2025
    Coahuila: Presentan en Saltillo libro sobre los orígenes del PAN
    Luis Fernando Aguirre anunció que las ganancias del libro serán donadas a la Casa del Migrante. Foto: Omar Saucedo

Luis Fernando Aguirre muestra su obra en donde se destaca la historia del albiazul

El exregidor y militante del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Fernando Aguirre, presentó su libro “Así nació el PAN: la historia del Comité Regional de Saltillo”, una obra que rescata los primeros pasos del partido en la capital de Coahuila.

El autor tardó 10 años en recopilar y narrar la memoria del instituto político, enfocándose en la etapa que va de 1939 a 1958. El volumen recorre desde las primeras asambleas locales previas a las elecciones presidenciales de 1940, hasta los momentos de inconformidad que definieron el rumbo del PAN en la región.

$!Panistas acudieron a la presentación de este libro que narra la historia del albiazul.
Panistas acudieron a la presentación de este libro que narra la historia del albiazul. Foto: Omar Saucedo

En sus páginas también se describen los viajes de los fundadores a distintos puntos del estado para difundir los ideales panistas: la democracia, la dignidad de la persona y el bien común. No todo fue armonía, pues el libro también aborda episodios internos de confrontación, tanto en los primeros años como en los más recientes, a 85 años de la fundación del partido.

Durante la presentación, Ernesto Saro Boardman recordó que el PAN siempre buscó impulsar a los jóvenes, con la idea de recuperar el entusiasmo sobre el futuro del país. A su vez, José Palacios destacó que este tomo sirve como guía para que las nuevas generaciones reconozcan el origen humanista de Acción Nacional.

Aguirre relató que la inquietud por escribir esta obra surgió en 1997, cuando revisaba el acervo histórico del Comité y se topó de manera fortuita con el primer libro del PAN en Saltillo.

La presentación se llevó a cabo ante familiares de fundadores, militantes, funcionarios y dirigentes del Comité Estatal. En el marco de los 86 años del partido, el autor anunció que las ganancias obtenidas serán donadas a la Casa del Migrante de Saltillo.

Temas


Historia
Partidos políticos
Política Coahuila

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

