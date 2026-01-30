Se prioriza el interés superior de la niñez en casos de violencia vicaria: Pronnif Coahuila

Ante las manifestaciones recientes de grupos de padres que denuncian falsas acusaciones que les impiden convivir con sus hijos, así como de colectivos feministas que señalan la violencia vicaria como una forma de violencia contra las mujeres, la titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), María Teresa Araiza, fijó la postura institucional del organismo.

La funcionaria subrayó que la Procuraduría actúa como representante legal de niñas y niños, por lo que su prioridad es salvaguardar el interés superior de la niñez, más allá de las disputas entre adultos. Señaló que cada caso presenta circunstancias particulares y debe analizarse de manera individual, sin perder de vista a quienes resultan más afectados.

Araiza destacó que uno de los principales objetivos de la Procuraduría es promover la mediación y la conciliación en los conflictos familiares, al considerar que los litigios prolongados generan afectaciones emocionales y de desarrollo en niñas y niños. Indicó que los procesos judiciales largos suelen colocar a los menores en medio de disputas entre padres, lo que impacta negativamente en su bienestar.

Reconoció la existencia de la violencia vicaria como una figura reconocida en el ámbito jurídico, pero enfatizó que cualquier forma de violencia, ya sea física, emocional, psicológica o derivada del conflicto constante, afecta directamente a las niñas y los niños. Señaló que el daño no solo se presenta en el presente, sino que puede tener consecuencias en su desarrollo a largo plazo.

La titular de la Pronnif reiteró que el enfoque de la Procuraduría es mantener a la niñez en el centro de todas las decisiones, garantizando su derecho a vivir en familia, a convivir en un entorno sano y a desarrollarse de manera integral, privilegiando siempre soluciones que reduzcan el conflicto y protejan su bienestar.