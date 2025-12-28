Cierra proceso con 19 aspirantes para integrar el CPC del Sistema Anticorrupción en Coahuila

La Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), perteneciente al Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, informó que el periodo para recibir postulaciones concluyó formalmente a las 24:00 horas del pasado viernes 19 de diciembre. Al cierre de la convocatoria, se registraron un total de 19 personas interesadas en ocupar la vacante disponible dentro del Consejo.

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los aspirantes provienen de la capital del estado; se recibieron 15 postulaciones de la ciudad de Saltillo, mientras que los municipios de Torreón y Acuña aportaron dos aspirantes cada uno.

La lista de ciudadanos que entregaron su expediente incluye a perfiles como Juan Antonio González del Bosque, Pablo Jesús Rodríguez Ramos, Ramón Antonio Sepúlveda Zárate, Jaime Iván Rodríguez Lozano, Melchor David Elizondo Sandoval, Cuauhtémoc Hernández Castilla (Acuña), Juan Manuel Pérez Cuéllar, Rodrigo Arroyo Peart y José Bernardo Morales Rivera.

Asimismo, se integraron a la lista Guillermo Ernesto Garza De La Fuente, Juan Carlos Cisneros Ruiz, José Ignacio Carrillo Aguirre, Alberto Campos Olivo, Jorge Leopoldo Reyes Casas (Torreón), Jesús Javier Campos Escobedo (Torreón), Mauricio Contreras Montoya, Oscar Alan Treviño González (Acuña), Héctor Rivera Nava y Félix Alberto Torres Berúmen.

Próximas etapas del proceso de selecciónLa Comisión de Selección subrayó que la recepción de los expedientes no garantiza que los aspirantes cumplan automáticamente con los requisitos de elegibilidad. Por tal motivo, los integrantes de la Comisión iniciarán una fase de revisión documental y, posteriormente, evaluarán los perfiles de quienes superen satisfactoriamente esta primera etapa.

Se tiene previsto que, a más tardar el viernes 9 de enero, la Comisión publique los resultados de la evaluación documental y dé a conocer el listado de las personas que avanzarán a la etapa de entrevistas. Es importante destacar que los candidatos seleccionados para esta fase podrán elegir si desean realizar su entrevista de manera presencial o mediante videoconferencia.