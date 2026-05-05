Cierran dos empresas en Parras y dejan sin empleo a casi mil familias
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El cierre de ambas empresas también podría generar repercusiones en la actividad comercial del municipio, ante la reducción del ingreso en cientos de hogares
PARRAS, COAH.– El municipio de Parras enfrenta un duro golpe económico tras el cierre definitivo de dos importantes empresas industriales: La-Z-Boy e Icano.
Con esta decisión, cerca de mil familias se quedan sin su fuente de ingresos principal, lo que genera gran preocupación entre la población y el sector productivo de la zona.
Ambas fábricas representaban una parte significativa de la oferta laboral local, por lo que su cierre tendrá un impacto directo en la economía familiar y en el comercio de la región.
Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas que motivaron esta medida, ni se ha informado sobre los planes de apoyo o reubicación para los trabajadores afectados. La comunidad espera que las autoridades correspondientes intervengan para buscar soluciones que mitiguen los efectos de esta situación.