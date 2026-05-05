Pierde tortillero el control y choca contra tres vehículos estacionados en Saltillo

Un accidente vial se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura del descenso del puente de Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, donde una camioneta de reparto de tortillas se vio involucrada. De acuerdo con las primeras investigaciones de lo sucedido, el conductor de la camioneta Chevrolet Tornado, perdió el control luego de que presuntamente otro vehículo le cerrara el paso mientras circulaba por la zona.

Tras la maniobra, la camioneta salió de la vía hacia la parte lateral y se impactó contra la banqueta de una plaza comercial, donde terminó golpeando tres camionetas que se encontraban estacionadas. Las unidades afectadas, una Toyota Hilux, una GMC Denali y una Nissan Frontier, presentaron daños materiales, principalmente en la carrocería, derivados del impacto ocurrido en el lugar.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y se enfocaron en el deslinde de responsabilidades. Se solicitó una grúa para realizar las maniobras correspondientes, mientras se esperaba a los ajustadores de los vehículos para que se concrete el pago de los daños ocasionados en el siniestro.