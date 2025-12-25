Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones

Dinero
/ 25 diciembre 2025
    Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
    La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill. Vanguardia
Reforma
por Reforma

El CEO de Apple y director independiente de Nike envía una señal de confianza al mercado tras adquirir 50 mil títulos en medio de un plan de reestructuración

En un movimiento que el mercado interpreta como un sólido espaldarazo a la actual gestión, Tim Cook, principal director independiente de la junta directiva de Nike, adquirió acciones de la compañía por un valor de 3 millones de dólares.

La transacción de 50 mil títulos, realizada en plena temporada navideña, duplicó la participación personal de Cook en el gigante de la ropa deportiva, elevando su tenencia total a aproximadamente 105 mil acciones con un valor de mercado cercano a los 6 millones de dólares.

La compra de 50 mil acciones por parte de Cook casi duplicó su participación en la compañía, alcanzando poco más de 105 mil acciones, o unos 6 millones de dólares. Las acciones de Nike subieron un 4.64% al cierre de la jornada del miércoles.

La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, quien está inmerso en un plan para revertir la situación del gigante de la ropa deportiva.

La compañía también reveló que otro miembro de la junta directiva, Robert Swan, presidente de su comité de auditoría, compró acciones por un valor aproximado de 500 mil dólares esta semana. Hill se reincorporó a Nike como CEO en octubre del año pasado, heredando una compañía que enfrentaba una mayor competencia y un fallido intento de venta directa al consumidor.

La estrategia de Hill de “ganar ahora” implica centrarse en cinco áreas clave: cultura, producto, marketing, mercado y presencialidad. Sin embargo, el camino hacia la recuperación ha enfrentado obstáculos; las acciones de la compañía se desplomaron la semana pasada tras reportar una fuerte caída en las ventas en China.

Además, las ganancias se han visto afectadas por los aranceles, que la empresa espera compensar subiendo precios en EU.

