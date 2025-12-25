Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones

En un movimiento que el mercado interpreta como un sólido espaldarazo a la actual gestión, Tim Cook, principal director independiente de la junta directiva de Nike, adquirió acciones de la compañía por un valor de 3 millones de dólares.

La transacción de 50 mil títulos, realizada en plena temporada navideña, duplicó la participación personal de Cook en el gigante de la ropa deportiva, elevando su tenencia total a aproximadamente 105 mil acciones con un valor de mercado cercano a los 6 millones de dólares.

Las acciones de Nike subieron un 4.64% al cierre de la jornada del miércoles.

La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill, quien está inmerso en un plan para revertir la situación del gigante de la ropa deportiva.