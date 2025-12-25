Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales

Un estudio de la Universidad de Stanford busca transformar el diagnóstico de la depresión, el cual actualmente se basa en síntomas reportados por los pacientes y en un método de prueba y error. La investigación, publicada en Nature Medicine, utilizó inteligencia artificial y resonancia magnética funcional (fMRI) para identificar seis tipos distintos de depresión. TE PUEDE INTERESAR: Salud mental no es no sentir Según la Dra. Leanne Williams, autora principal, este hallazgo permite establecer diagnósticos basados en la biología del cerebro para ofrecer tratamientos personalizados, superando la carencia de pruebas biológicas objetivas en la psiquiatría.

El avance responde a un panorama donde casi una de cada cinco personas en EU sufre depresión, y un 30% no muestra mejoría tras múltiples intervenciones. Al analizar la actividad cerebral de 801 pacientes, tanto en reposo como en tareas específicas, el equipo de Stanford determinó que el problema reside en las conexiones entre regiones como la amígdala y la corteza prefrontal. Estos “biotipos” representan formas distintas en que los circuitos cerebrales pueden desconectarse, generando los síntomas específicos que hoy se diagnostican bajo una sola etiqueta clínica.

SEIS BIOTIPOS DE DISFUNCIÓN IDENTIFICADOS

La investigación analizó la conectividad de circuitos específicos para clasificar los patrones de disfunción según el área del cerebro afectada: Circuito por defecto: Vinculado a la rumiación y el pensamiento repetitivo interno. Circuito de saliencia: Relacionado con la detección de estímulos; su falla provoca ansiedad intensa y sobrecarga sensorial. Circuito de afecto positivo (recompensa): Su disfunción se asocia directamente con la apatía y la anhedonia (incapacidad de sentir placer). Circuito de afecto negativo: Procesa la tristeza o la amenaza; su alteración intensifica y prolonga las emociones negativas. Circuito de atención: Responsable de la concentración sostenida y la capacidad de enfoque. Circuito de control cognitivo: Clave para la toma de decisiones, la planificación y la memoria de trabajo. El estudio subraya que, mientras otras áreas de la medicina utilizan estudios biológicos para diagnosticar, la psiquiatría aún requiere integrar la biología del cerebro en su práctica clínica.