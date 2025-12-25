Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales

Vanguardia
por Vanguardia

Investigadores utilizan inteligencia artificial y resonancia magnética para establecer una clasificación biológica que permita personalizar el tratamiento de la depresión

Vida
/ 25 diciembre 2025
COMPARTIR

Un estudio de la Universidad de Stanford busca transformar el diagnóstico de la depresión, el cual actualmente se basa en síntomas reportados por los pacientes y en un método de prueba y error.

La investigación, publicada en Nature Medicine, utilizó inteligencia artificial y resonancia magnética funcional (fMRI) para identificar seis tipos distintos de depresión.

TE PUEDE INTERESAR: Salud mental no es no sentir

Según la Dra. Leanne Williams, autora principal, este hallazgo permite establecer diagnósticos basados en la biología del cerebro para ofrecer tratamientos personalizados, superando la carencia de pruebas biológicas objetivas en la psiquiatría.

$!El estudio de Stanford revela cómo la desconexión de circuitos afecta el control cognitivo.
El estudio de Stanford revela cómo la desconexión de circuitos afecta el control cognitivo. UNSPLASH

El avance responde a un panorama donde casi una de cada cinco personas en EU sufre depresión, y un 30% no muestra mejoría tras múltiples intervenciones.

Al analizar la actividad cerebral de 801 pacientes, tanto en reposo como en tareas específicas, el equipo de Stanford determinó que el problema reside en las conexiones entre regiones como la amígdala y la corteza prefrontal.

Estos “biotipos” representan formas distintas en que los circuitos cerebrales pueden desconectarse, generando los síntomas específicos que hoy se diagnostican bajo una sola etiqueta clínica.

$!La psiquiatría de precisión busca terminar con el método de “prueba y error” en la prescripción de antidepresivos.
La psiquiatría de precisión busca terminar con el método de “prueba y error” en la prescripción de antidepresivos. UNSPLASH

SEIS BIOTIPOS DE DISFUNCIÓN IDENTIFICADOS
La investigación analizó la conectividad de circuitos específicos para clasificar los patrones de disfunción según el área del cerebro afectada:

Circuito por defecto: Vinculado a la rumiación y el pensamiento repetitivo interno.

Circuito de saliencia: Relacionado con la detección de estímulos; su falla provoca ansiedad intensa y sobrecarga sensorial.

Circuito de afecto positivo (recompensa): Su disfunción se asocia directamente con la apatía y la anhedonia (incapacidad de sentir placer).

Circuito de afecto negativo: Procesa la tristeza o la amenaza; su alteración intensifica y prolonga las emociones negativas.

Circuito de atención: Responsable de la concentración sostenida y la capacidad de enfoque.

Circuito de control cognitivo: Clave para la toma de decisiones, la planificación y la memoria de trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Psicología: ¿Cuál es la importancia de la salud mental?

El estudio subraya que, mientras otras áreas de la medicina utilizan estudios biológicos para diagnosticar, la psiquiatría aún requiere integrar la biología del cerebro en su práctica clínica.

$!El mapeo de circuitos cerebrales permitió entender fallas específicas en la atención, la memoria y el control emocional.
El mapeo de circuitos cerebrales permitió entender fallas específicas en la atención, la memoria y el control emocional. UNSPLASH

Estar atentos a la implementación de estos hallazgos será fundamental para aquellos pacientes con depresión resistente que no han encontrado una respuesta efectiva en los tratamientos tradicionales basados en la observación de síntomas.

(Con información de la Universidad de Stanford y Nature Medicine)

TEMAS
Salud Mental
Depresión
Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd
Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

La Región Norcentral, de la que Coahuila y Nuevo León forman parte, es la que reporta la mayor tasa de fumadores en el país.

Lideran Coahuila y Nuevo León en consumo de tabaco: más de 20% fuma