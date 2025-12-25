Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd

    El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia NVIDIA

La operación de efectivo representa la mayor adquisición en la historia del gigante tecnológico y busca integrar chips de alto rendimiento para acelerar procesos de IA

Nvidia acordó comprar activos de Groq, diseñador de chips aceleradores de inteligencia artificial de alto rendimiento, por 20 mil millones de dólares en efectivo, según Alex Davis, director ejecutivo de Disruptive, empresa que lideró la última ronda de financiamiento de la startup en septiembre.

Davis, cuya firma ha invertido más de 500 millones de dólares en Groq desde su fundación en 2016, afirmó que el acuerdo se cerró rápidamente. Groq recaudó 750 millones de dólares con una valoración de aproximadamente 6 mil 900 millones de dólares hace tres meses.

Entre los inversionistas de la ronda se encontraban Blackrock y Neuberger Berman, así como Samsung, Cisco, Altimeter y 1789 Capital, donde Donald Trump Jr. es socio.

Groq anunció en una publicación de blog el miércoles que ha firmado un acuerdo de licencia no exclusiva con Nvidia para la tecnología de inferencia de Groq, sin revelar el precio. Con el acuerdo, el fundador y director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, junto con Sunny Madra, presidente de la compañía, y otros altos directivos “se unirán a Nvidia para ayudar a impulsar y escalar la tecnología licenciada”.

Groq añadió que continuará como una “empresa independiente”, dirigida por el director financiero Simon Edwards como director ejecutivo. Colette Kress, directora financiera de Nvidia, declinó hacer comentarios sobre la transacción.

Davis declaró a CNBC que Nvidia adquirirá todos los activos de Groq, aunque su incipiente negocio de nube Groq no forma parte de la transacción.

El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia. La mayor adquisición del fabricante de chips hasta la fecha se produjo en 2019, cuando compró al diseñador israelí Mellanox por cerca de 7 mil millones de dólares. A finales de octubre, Nvidia contaba con 60 mil 600 millones en efectivo e inversiones a corto plazo.

