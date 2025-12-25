Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd

Nvidia acordó comprar activos de Groq, diseñador de chips aceleradores de inteligencia artificial de alto rendimiento, por 20 mil millones de dólares en efectivo, según Alex Davis, director ejecutivo de Disruptive, empresa que lideró la última ronda de financiamiento de la startup en septiembre.

Davis, cuya firma ha invertido más de 500 millones de dólares en Groq desde su fundación en 2016, afirmó que el acuerdo se cerró rápidamente. Groq recaudó 750 millones de dólares con una valoración de aproximadamente 6 mil 900 millones de dólares hace tres meses.

Entre los inversionistas de la ronda se encontraban Blackrock y Neuberger Berman, así como Samsung, Cisco, Altimeter y 1789 Capital, donde Donald Trump Jr. es socio.

TE PUEDE INTERESAR: NVIDIA llega a México: ¿ya nos montamos a la ola de la IA?

Groq anunció en una publicación de blog el miércoles que ha firmado un acuerdo de licencia no exclusiva con Nvidia para la tecnología de inferencia de Groq, sin revelar el precio. Con el acuerdo, el fundador y director ejecutivo de Groq, Jonathan Ross, junto con Sunny Madra, presidente de la compañía, y otros altos directivos “se unirán a Nvidia para ayudar a impulsar y escalar la tecnología licenciada”.