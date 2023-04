“Se oía el ruidazo, me levanté, pero ya no vi nada”, cuenta.

CULPAN VECINOS A FAMILIA DE LIDERESA

Colonos del lugar culparon de la masacre del ganado a don Memo a la familia de Prudencia Santana, lideresa del sector, como estrategia para obligar al chivero a que abandone los terrenos del rancho “El Magueyal”, del que es cuidador desde hace más de 50 años y cuyos propietarios son unos señores de apellido Ascacio.

Los vecinos, que prefirieron mantenerse en el anonimato, revelaron a VANGUARDIA que a menudo gente mandada por esta lideresa hace destrozos en estos predios y quema tejabanes con miras a que sus moradores se vayan del lugar y ella apropiarse de los lotes que ha vendido y revendido por años.

“Están tratando de asustarlo para que se salga de aquí”, dijo un lugareño conocido de don Memo.

Don Guillermo contó que días antes de la masacre las hijas de la lideresa Santana se apersonaron en el rancho para notificarle de una demanda, por lo que le urgieron a presentarse en la Fiscalía y él acudió para contestarla, pero hasta ahí.

“Ahorita no he salido a pastorear las cabras por lo mismo de que tengo miedo que me vengan a hacer destrozos, no falta. Ta fea la cosa”, afirma.

Los afectados pidieron la intervención, ya no de las autoridades, sino de los distintos candidatos a la Gubernatura de Coahuila para que le pongan un alto a la lideresa Prudencia Santana y a su clan.

“Cuál chupacabras, es la familia de esta señora que nos quiere seguir amedrentando”, soltó una madre de familia.