Ciudad Acuña se suma a la celebración mundial del Bastón Blanco

CIUDAD ACUÑA, COAH.- En el marco del Día Internacional del Bastón Blanco, la asociación Hand of the Niño destacó la importancia de esta herramienta como símbolo de independencia, respeto y seguridad para las personas con discapacidad visual.

Carmen Márquez, coordinadora de la organización en Acuña, explicó que el bastón blanco no solo ayuda a detectar obstáculos y desniveles en el camino, sino que también “funciona como una extensión del cuerpo, capaz de alertar sobre peligros antes de entrar en contacto con ellos”.

Además de su función práctica, subrayó Márquez, el bastón blanco representa identidad y autonomía: “Permite que la sociedad reconozca y se sensibilice ante la discapacidad visual, promoviendo una cultura de respeto e inclusión”.

Actualmente existen bastones plegables y rígidos que se adaptan a las necesidades y preferencias de cada persona usuaria. Más allá de su diseño, dijo la coordinadora, lo esencial es su papel como herramienta que abre paso a la libertad y la dignidad.

El Día Internacional del Bastón Blanco fue proclamado por la Unión Mundial de Ciegos y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas en 1969, con el propósito de promover la inclusión, la autonomía y los derechos de las personas con discapacidad visual en todo el mundo.