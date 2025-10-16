El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México
Hallazgos en Querétaro y Nuevo León preocupan al sector; expertos advierten que el control sanitario opera con retraso
PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La reciente detección del gusano barrenador en Querétaro y Nuevo León ha encendido las alarmas en el sector ganadero de México y Estados Unidos, al poner en riesgo el corredor pecuario que conecta el sur del país con las zonas libres del norte.
De acuerdo con César Rafael Ocaña Romo, consultor de NexusAgronegocios, los hallazgos en zonas que deberían estar libres de la plaga revelan un problema más profundo. “El mapa ya no muestra un foco exclusivo en el norte, sino una ruta activa desde el sur hasta la frontera”, advirtió.
Aunque las autoridades federales insisten en que “todo está bajo control”, Ocaña señaló que las detecciones recientes demuestran retrasos en los mecanismos de contención.
“El protocolo está activo —tratamiento previo, filtros, barridos y liberación de mosca estéril—, pero si el insecto aparece en el tercer filtro, no es una victoria: es una alerta operativa”, explicó.
El especialista alertó que el mayor riesgo surge si el parásito se dispersa fuera de los corrales de engorda, donde el control sanitario es más eficiente.
“En el monte, el control se diluye. Se necesitan más vaqueros, trampas y liberación sostenida de moscas estériles, como ocurrió en Florida entre 2016 y 2017”, apuntó.
Ocaña advirtió que el tránsito del ganado por la zona de contención —que debería funcionar como una barrera sanitaria— está siendo demasiado rápido para permitir una reinspección efectiva. “Hoy actúa más como túnel que como cinturón”, sostuvo.
La larva del gusano barrenador puede sobrevivir de cinco a siete días en heridas abiertas, lo que incrementa el riesgo de dispersión durante trayectos largos o ante lesiones mal tratadas.
El consultor consideró que el invierno podría ser una oportunidad para restablecer gradualmente la exportación de ganado hacia Estados Unidos, siempre que se cumplan condiciones estrictas: ausencia total de casos en estados fronterizos, cero hallazgos en trampas del norte de México y el sur de EE. UU., tratamiento previo al traslado y trazabilidad completa del ganado en 24 horas.
De cara al verano, la biología del insecto se acelera, lo que exige medidas más severas. “Este podría ser el momento de establecer un semáforo sanitario con reglas claras y comunicables”, sugirió Ocaña.
Finalmente, el especialista recordó la crisis de las “vacas locas” en Reino Unido como ejemplo de cómo una narrativa oficial basada en minimizar el riesgo puede tener consecuencias graves.
“México no enfrenta un peligro alimentario, pero la falla comunicacional es un riesgo en sí misma. Reino Unido ya pagó por aprenderlo; México tiene la ventaja de conocer el final de esa película”, concluyó.