El gusano barrenador avanza y pone en riesgo el corredor ganadero de México

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La reciente detección del gusano barrenador en Querétaro y Nuevo León ha encendido las alarmas en el sector ganadero de México y Estados Unidos, al poner en riesgo el corredor pecuario que conecta el sur del país con las zonas libres del norte.

De acuerdo con César Rafael Ocaña Romo, consultor de NexusAgronegocios, los hallazgos en zonas que deberían estar libres de la plaga revelan un problema más profundo. “El mapa ya no muestra un foco exclusivo en el norte, sino una ruta activa desde el sur hasta la frontera”, advirtió.

Aunque las autoridades federales insisten en que “todo está bajo control”, Ocaña señaló que las detecciones recientes demuestran retrasos en los mecanismos de contención.

“El protocolo está activo —tratamiento previo, filtros, barridos y liberación de mosca estéril—, pero si el insecto aparece en el tercer filtro, no es una victoria: es una alerta operativa”, explicó.

El especialista alertó que el mayor riesgo surge si el parásito se dispersa fuera de los corrales de engorda, donde el control sanitario es más eficiente.

“En el monte, el control se diluye. Se necesitan más vaqueros, trampas y liberación sostenida de moscas estériles, como ocurrió en Florida entre 2016 y 2017”, apuntó.