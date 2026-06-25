Ciudadanía de Ramos Arizpe reconoce mejoras en infraestructura, salud y seguridad

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    Ciudadanía de Ramos Arizpe reconoce mejoras en infraestructura, salud y seguridad
    La renovación de banquetas busca prevenir accidentes y facilitar el desplazamiento, especialmente de adultos mayores. CORTESÍA

El programa “Todos por Más Banquetas” ha sido destacado por vecinos y comerciantes como una acción necesaria para mejorar la seguridad peatonal

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las obras y programas impulsados por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de las familias, quienes han reconocido avances en rubros como movilidad, salud, seguridad e infraestructura urbana.

Durante la nueva etapa del programa “Todos por Más Banquetas”, implementado en la zona Centro, habitantes y comerciantes compartieron sus opiniones sobre las acciones realizadas por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, destacando el impacto positivo que han tenido en la calidad de vida de la población.

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María Elva Pérez Rentería, comerciante del Centro Histórico, señaló que la renovación de banquetas era una necesidad para mejorar la seguridad de peatones y prevenir accidentes, principalmente entre adultos mayores.

“Estas banquetas nos hacían mucha falta. Había partes donde la gente se resbalaba por el agua o por los hoyos y eso era un riesgo, sobre todo para los adultos mayores. Me da gusto que se estén atendiendo y ojalá continúen en más colonias, porque toda la ciudad merece espacios seguros”, expresó.

Sobre las Clínicas de la Salud Popular, destacó que representan un apoyo importante para las familias que requieren atención médica y medicamentos a bajo costo.

“Tengo familiares y amistades que han ido y hablan muy bien del servicio. Es una ayuda muy importante porque muchas personas no tenemos para gastar tanto en consultas y medicamentos, y eso representa un gran ahorro para las familias”, comentó.

En materia de seguridad, consideró que la instalación y fortalecimiento del Centro de Inteligencia C2 genera mayor confianza entre quienes viven y trabajan en el municipio.

“Saber que hay más vigilancia da confianza. Uno sale a trabajar con más tranquilidad cuando ve que se está invirtiendo en la seguridad de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, Rosalba Solís Carrillo destacó que durante años las banquetas permanecieron deterioradas y que actualmente reciben la atención que requerían.

“Habemos muchas personas de la tercera edad que caminamos todos los días y sí batallábamos mucho. Nunca se habían fijado en las banquetas como ahora y eso se agradece porque nos ayuda a movernos con mayor seguridad”, señaló.

Asimismo, reconoció la atención brindada en las Clínicas de la Salud Popular, donde aseguró que los usuarios reciben un trato digno y servicios gratuitos.

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“El trato es excelente. Nos atienden con respeto, nos hacen sentir importantes y además el servicio es gratuito. Son programas que de verdad ayudan a quienes más lo necesitamos”, indicó.

En cuanto a seguridad, mencionó que Ramos Arizpe se ha caracterizado por ser un municipio tranquilo, aunque consideró positivo continuar fortaleciendo las herramientas de vigilancia para proteger a las familias.

Finalmente, José Luis Martínez Hernández, vecino del sector Camino del Real, reconoció las obras realizadas en esa vialidad y el impacto de la Ruta Estudiantil Gratuita, al considerar que ambos proyectos han generado beneficios directos para la población.

$!Rosalba Solís Carrillo, agradeció la rehabilitación de banquetas.
Rosalba Solís Carrillo, agradeció la rehabilitación de banquetas. CORTESÍA

“El Camino del Real cambió por completo. Ahora se ve mucho más ordenado, mejor iluminado y el recarpeteo hacía mucha falta. Se nota cuando una obra está bien hecha porque cambia la imagen de toda la zona”, expresó.

Además, destacó que la Ruta Estudiantil Gratuita representa un apoyo para la economía familiar al reducir los gastos diarios de transporte para estudiantes.

Las opiniones ciudadanas reflejan el impacto de las acciones municipales orientadas a mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad y ampliar los servicios para las familias de Ramos Arizpe.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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