Ciudadanía de Ramos Arizpe reconoce mejoras en infraestructura, salud y seguridad

Durante la nueva etapa del programa “Todos por Más Banquetas”, implementado en la zona Centro, habitantes y comerciantes compartieron sus opiniones sobre las acciones realizadas por la administración del alcalde Tomás Gutiérrez Merino, destacando el impacto positivo que han tenido en la calidad de vida de la población.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las obras y programas impulsados por el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe comienzan a reflejarse en la vida cotidiana de las familias, quienes han reconocido avances en rubros como movilidad, salud, seguridad e infraestructura urbana.

María Elva Pérez Rentería, comerciante del Centro Histórico, señaló que la renovación de banquetas era una necesidad para mejorar la seguridad de peatones y prevenir accidentes, principalmente entre adultos mayores.

“Estas banquetas nos hacían mucha falta. Había partes donde la gente se resbalaba por el agua o por los hoyos y eso era un riesgo, sobre todo para los adultos mayores. Me da gusto que se estén atendiendo y ojalá continúen en más colonias, porque toda la ciudad merece espacios seguros”, expresó.

Sobre las Clínicas de la Salud Popular, destacó que representan un apoyo importante para las familias que requieren atención médica y medicamentos a bajo costo.

“Tengo familiares y amistades que han ido y hablan muy bien del servicio. Es una ayuda muy importante porque muchas personas no tenemos para gastar tanto en consultas y medicamentos, y eso representa un gran ahorro para las familias”, comentó.

En materia de seguridad, consideró que la instalación y fortalecimiento del Centro de Inteligencia C2 genera mayor confianza entre quienes viven y trabajan en el municipio.

“Saber que hay más vigilancia da confianza. Uno sale a trabajar con más tranquilidad cuando ve que se está invirtiendo en la seguridad de la ciudad”, afirmó.

Por su parte, Rosalba Solís Carrillo destacó que durante años las banquetas permanecieron deterioradas y que actualmente reciben la atención que requerían.

“Habemos muchas personas de la tercera edad que caminamos todos los días y sí batallábamos mucho. Nunca se habían fijado en las banquetas como ahora y eso se agradece porque nos ayuda a movernos con mayor seguridad”, señaló.

Asimismo, reconoció la atención brindada en las Clínicas de la Salud Popular, donde aseguró que los usuarios reciben un trato digno y servicios gratuitos.