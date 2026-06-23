Ramos Arizpe fortalece el bienestar animal con servicios veterinarios gratuitos para familias

A través de esta estrategia, desarrollada en coordinación con la Dirección de Salud Pública Municipal y la Secretaría de Salud de Coahuila, se han realizado acciones que benefician directamente a cientos de familias ramosarizpenses, con un total de 592 esterilizaciones gratuitas, 756 vacunas antirrábicas aplicadas y 500 desparasitaciones.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de cuidar la salud de las mascotas y apoyar la economía de las familias, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene un programa permanente de servicios veterinarios gratuitos que acerca atención preventiva para perros y gatos en distintos sectores de la ciudad.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, destacó que el bienestar animal forma parte del compromiso de construir una comunidad más saludable, responsable y con mejores condiciones para las mascotas.

“En el DIF entendemos el cariño que las familias sienten por sus mascotas. Por eso queremos que reciban atención médica sin que el costo sea un obstáculo. Cada esterilización, cada vacuna y cada desparasitación gratuita representa tranquilidad para los hogares y una mejor calidad de vida para nuestros animales de compañía”, expresó.

Por su parte, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas acciones forman parte de una política pública enfocada en fortalecer la salud pública, prevenir enfermedades y promover una cultura de tenencia responsable de perros y gatos.

Como parte del programa permanente, el Gobierno Municipal continuará realizando jornadas gratuitas en diferentes colonias del municipio. Este miércoles 24 de junio se llevará a cabo una campaña de esterilización en el Centro Comunitario Tepopa, ubicado en la colonia Analco, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Las esterilizaciones tendrán cupo limitado y, para garantizar la seguridad de los animales durante el procedimiento, se recomienda acudir con perros y gatos que hayan cumplido al menos 12 horas de ayuno y que se encuentren libres de garrapatas.