Clausura Profepa entrada a fraccionamiento en Ramos Arizpe por ser terreno forestal

A través de un comunicado oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó haber clausurado la entrada a un fraccionamiento en Ramos Arizpe.

La dependencia detalló que se trata de obras y actividades relacionadas con el cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie de 125 mil metros cuadrados, sin la autorización correspondiente.

Agregó que la intervención se realizó desde el pasado 22 de enero en terrenos forestales en Ramos Arizpe, aunque no brindó más detalles sobre la ubicación.

En el sitio, mencionó la Profepa, se constató la apertura de un camino de acceso para lo que sería un fraccionamiento campestre.