Clausura Profepa entrada a fraccionamiento en Ramos Arizpe por ser terreno forestal
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Es la segunda intervención que realiza la dependencia federal en la entidad en lo que va del mes
A través de un comunicado oficial, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó haber clausurado la entrada a un fraccionamiento en Ramos Arizpe.
La dependencia detalló que se trata de obras y actividades relacionadas con el cambio de uso de suelo en terreno forestal en una superficie de 125 mil metros cuadrados, sin la autorización correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR: Profepa asegura más de 100 aves silvestres en operativo contra tráfico ilegal en tianguis de Morelos
Agregó que la intervención se realizó desde el pasado 22 de enero en terrenos forestales en Ramos Arizpe, aunque no brindó más detalles sobre la ubicación.
En el sitio, mencionó la Profepa, se constató la apertura de un camino de acceso para lo que sería un fraccionamiento campestre.
“Durante la diligencia, el personal colocó el sello de clausura, fijado sobre dos postes de fierro dentro del polígono donde se realizaron las actividades no autorizadas”, añadió.
También explicó que el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin autorización constituye una infracción a la legislación ambiental vigente y afecta la integridad forestal del ecosistema.
TE PUEDE INTERESAR: Clausura Profepa carrera deportiva en zona protegida de Cuatro Ciénegas
Ante lo anterior, dijo la Profepa, se continuará con el procedimiento administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades y medidas adicionales que resulten aplicables.
“La Procuraduría reitera su compromiso con la protección de los recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad ambiental y la prevención de daños a los ecosistemas forestales del país”, concluyó.
PROFEPA ACTIVA EN COAHUILA
Esta es la segunda clausura que realiza Profepa en lo que va del año en Coahuila luego de que a principios del mes de febrero, impidió que se realizara una carrera deportiva en Cuatrociénegas.
La MVS Trail Run estaba programada para realizarse en una de sus etapas en el Río San Marcos, sin embargo el permiso para hacerlo no se obtuvo a tiempo, por lo que el recorrido tuvo que desviarse hacia la carretera, fuera del Área Natural Protegida.
De acuerdo con Alfredo Alemán, integrante de Carreras MX que fue promotora del evento, el evento se realizó con las modificaciones al trazo de la carrera solicitadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).