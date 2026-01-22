$!Profepa asegura más de 100 aves silvestres en operativo contra tráfico ilegal en tianguis de Morelos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 21 de enero realizó el aseguramiento de 107 aves silvestres que eran ofrecidas de manera ilegal en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, como parte de un operativo contra el tráfico de fauna. La acción fue dada a conocer a través del Comunicado de prensa núm. 019/2026. De acuerdo con la dependencia federal, el operativo se llevó a cabo en coordinación con personal de la policía municipal, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la venta de fauna silvestre en ese punto. Durante un recorrido de vigilancia, las autoridades detectaron un puesto ambulante en el que se comercializaban diversas especies sin contar con documentación que acreditara su legal procedencia. “La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con personal de la policía municipal, realizó un operativo en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, que derivó en el aseguramiento de 107 ejemplares de aves silvestres que eran ofrecidas ilegalmente para su venta, sin documentación que acreditara su legal procedencia”, señaló la institución. TE PUEDE INTERESAR: México va por 30% del territorio protegido: Bárcena habla de ‘límites planetarios’ en Davos

DETIENEN A DOS PERSONAS Y ENCUENTRAN ESPECIES PROHIBIDAS Como resultado del operativo, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. La Profepa detalló que entre los ejemplares asegurados se encuentran 13 psitácidos mexicanos, especies cuya venta está prohibida desde 2008 y que se encuentran enlistadas tanto en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Asimismo, se aseguraron seis ejemplares correspondientes a dos especies de clarín y un trogón collaris, los cuales también están incluidos en la Norma Oficial debido a su estatus de protección. “El resto de ejemplares (87) corresponden a distintas especies de vida silvestre: gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xantocephalus xantocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis), que también requieren contar con documentación que acredite su legal procedencia”, precisó la Profepa.