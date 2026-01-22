Profepa asegura más de 100 aves silvestres en operativo contra tráfico ilegal en tianguis de Morelos
La Profepa decomisó 107 aves silvestres tras una denuncia ciudadana y detuvo a dos personas por presunta venta ilegal de fauna protegida
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el 21 de enero realizó el aseguramiento de 107 aves silvestres que eran ofrecidas de manera ilegal en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, como parte de un operativo contra el tráfico de fauna. La acción fue dada a conocer a través del Comunicado de prensa núm. 019/2026.
De acuerdo con la dependencia federal, el operativo se llevó a cabo en coordinación con personal de la policía municipal, luego de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre la venta de fauna silvestre en ese punto. Durante un recorrido de vigilancia, las autoridades detectaron un puesto ambulante en el que se comercializaban diversas especies sin contar con documentación que acreditara su legal procedencia.
“La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con personal de la policía municipal, realizó un operativo en el tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos, que derivó en el aseguramiento de 107 ejemplares de aves silvestres que eran ofrecidas ilegalmente para su venta, sin documentación que acreditara su legal procedencia”, señaló la institución.
DETIENEN A DOS PERSONAS Y ENCUENTRAN ESPECIES PROHIBIDAS
Como resultado del operativo, dos personas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes. La Profepa detalló que entre los ejemplares asegurados se encuentran 13 psitácidos mexicanos, especies cuya venta está prohibida desde 2008 y que se encuentran enlistadas tanto en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Asimismo, se aseguraron seis ejemplares correspondientes a dos especies de clarín y un trogón collaris, los cuales también están incluidos en la Norma Oficial debido a su estatus de protección.
“El resto de ejemplares (87) corresponden a distintas especies de vida silvestre: gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xantocephalus xantocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis), que también requieren contar con documentación que acredite su legal procedencia”, precisó la Profepa.
AVES ASEGURADAS SE ENCUENTRAN SIENDO VALORADAS POR MÉDICOS-VETERINARIOS
Tras el aseguramiento, las aves fueron trasladadas a las instalaciones de la Profepa en Morelos, donde permanecen bajo observación médico-veterinaria. La dependencia informó que algunos ejemplares presentan afectaciones asociadas al hacinamiento, mientras que uno de ellos, un trogón, registra una infección respiratoria severa.
“La evaluación técnica permitirá determinar si los ejemplares pueden ser reintegrados a su medio natural o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) autorizados”, indicó la autoridad ambiental.
REALIZARÁN DICTAMEN PARA CONTRIBUIR CON LA INVESTIGACIÓN PENAL
Como parte del proceso legal, la Profepa elaborará el dictamen técnico pericial solicitado por la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de determinar el daño ambiental ocasionado por la comercialización ilegal de fauna silvestre y contribuir con la investigación penal correspondiente.
La dependencia recordó que el tráfico ilegal de fauna silvestre constituye un delito federal que, de acuerdo con el Código Penal Federal, puede sancionarse con multas de trescientos a tres mil días y penas de prisión de uno a nueve años.
Finalmente, la Profepa subrayó la relevancia de la denuncia ciudadana como herramienta clave para combatir este tipo de delitos, al señalar que el tráfico ilegal de especies es una de las principales amenazas para la biodiversidad del país.