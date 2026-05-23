Clausuran restaurante de comida china en Parras tras muerte de mujer por presunta intoxicación

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Coahuila
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    Clausuran restaurante de comida china en Parras tras muerte de mujer por presunta intoxicación
    El negocio permanecerá cerrado de manera indefinida hasta corregir las irregularidades detectadas. PEDRO PESINA
    Clausuran restaurante de comida china en Parras tras muerte de mujer por presunta intoxicación
    La Secretaría de Salud colocó sellos de clausura en el restaurante tras detectar incumplimientos sanitarios. PEDRO PESINA

El negocio fue suspendido por incumplimientos sanitarios detectados tras el caso que dejó además a tres personas intoxicadas

La Secretaría de Salud de Coahuila clausuró de manera indefinida el restaurante “Lucky Comida China”, luego de un incidente que derivó en la muerte de una mujer de 61 años y la intoxicación de otros tres integrantes de una familia.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de mayo, cuando cuatro personas consumieron alimentos en el establecimiento ubicado sobre la calle 16 de Septiembre, en Parras. Horas después, los afectados comenzaron a presentar síntomas de una fuerte infección estomacal y fueron atendidos en el Centro de Salud local.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/parras-familia-senala-a-restaurante-chino-por-presunta-intoxicacion-alimentaria-HI20826001

Entre los afectados se encontraba un menor de 8 años y un hombre de 38 identificado como Ángel. El caso más delicado fue el de Gloria, de 61 años, quien permaneció internada en Parras y posteriormente fue trasladada a Saltillo debido al agravamiento de su estado de salud.

De acuerdo con el director del Sector Salud, Jesús De La Garza, la paciente llegó con signos de intoxicación y posteriormente surgió la sospecha de que pudiera haber desarrollado síndrome de Guillain-Barré.

“Llegó con signos de intoxicación, pero al agravarse se sospechó que podría haber desarrollado el síndrome de Guillain-Barré”, explicó.

La mujer falleció el jueves pasado en Saltillo a consecuencia de un infarto al miocardio.

ACCIONES SANITARIAS

Tras el reporte, personal de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario realizó una inspección en el restaurante el pasado viernes. Durante la revisión se detectaron diversos incumplimientos sanitarios, por lo que se ordenó la suspensión inmediata de trabajos y servicios.

$!El negocio permanecerá cerrado de manera indefinida hasta corregir las irregularidades detectadas.
El negocio permanecerá cerrado de manera indefinida hasta corregir las irregularidades detectadas. PEDRO PESINA

La autoridad colocó sellos de suspensión por riesgo sanitario bajo el folio 1505 y el acta 26-PL-0508-00970-LD, con fecha del 22 de mayo de 2026.

El establecimiento permanecerá clausurado hasta que subsane las irregularidades detectadas y cumpla con los requisitos establecidos por la Ley General de Salud.

El documento de suspensión advierte que romper los sellos impuestos por la autoridad sanitaria podría derivar en sanciones penales de seis meses a dos años de prisión, además de multas económicas, de acuerdo con el Código Penal de Coahuila.

La familia afectada señaló que no ha interpuesto una denuncia formal, por lo que la muerte de la mujer no está siendo investigada actualmente por las autoridades ministeriales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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