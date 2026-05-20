Parras: familia señala a restaurante chino por presunta intoxicación alimentaria

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Coahuila
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    Parras: familia señala a restaurante chino por presunta intoxicación alimentaria
    Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias para inspeccionar establecimientos de comida y verificar las condiciones en las que se almacenan y preparan los alimentos. PEDRO PESINA

Los affectados piden a las autoridades sanitarias realizar inspecciones en restaurantes para verificar las condiciones de manejo y conservación de alimentos

Una familia señaló a un restaurante de comida china por la presunta venta de alimentos en mal estado, luego de que cuatro de sus integrantes presentaran problemas de salud tras consumir alimentos en dicho establecimiento, en Parras.

De acuerdo con los afectados, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando los cuatro miembros de la familia consumieron comida china. Horas más tarde, durante la noche, tuvieron que ser trasladados al Centro de Salud para recibir atención médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/termina-en-el-hospital-tras-amputarse-tres-dedos-con-una-podadora-en-parras-BI20825712

La más afectada es la señora Gloria, de 61 años de edad, quien permaneció internada en el hospital y este miércoles fue trasladada a la ciudad de Saltillo para recibir atención médica especializada.

Doña Diana, familiar de los presuntos intoxicados, informó que acudieron a comprar varios platillos en el establecimiento conocido como Lucky Comida China, ubicado sobre la calle 16 de Septiembre.

Entre las personas afectadas se encuentra un menor de 8 años de edad, así como Ángel, de 38 años, y otro integrante de la familia, quienes presentan una fuerte infección estomacal.

$!La señora Gloria, de 61 años de edad, fue la persona más afectada y tuvo que ser trasladada a la ciudad de Saltillo para continuar con su tratamiento médico especializado.
La señora Gloria, de 61 años de edad, fue la persona más afectada y tuvo que ser trasladada a la ciudad de Saltillo para continuar con su tratamiento médico especializado. PEDRO PESINA

La familia solicitó a las autoridades del sector salud realizar inspecciones en restaurantes de la localidad para verificar las condiciones en las que se preparan y comercializan los alimentos, a fin de evitar riesgos para otros consumidores.

Asimismo, Doña Diana aseguró que presentarán una denuncia ante las instancias correspondientes para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades que pudieran existir en este caso.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el resultado de alguna inspección sanitaria relacionada con los hechos denunciados por la familia afectada.

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