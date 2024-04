Coahuila: A ‘cuentagotas’ candidatos suben información a portal; ICAI convoca a cumplir compromiso

En esta plataforma llamada “Candidatas y Candidatos, conóceles” se exponen las historias académicas y laborales, las propuestas, las declaraciones que tienen que hacer por ley, así como las problemáticas a las que se comprometen con resolver.

“Sí me llamó la atención que no se esté subiendo la información. Me imagino que los candidatos han de traer su agenda y sus tiempos pero nosotros estamos en la mejor oportunidad de acompañarlos”, indicó.

“Lo importante es convocar a todos los aspirantes a cumplir con estos compromisos y también a la sociedad civil a entrar a la plataforma para emitir un voto razonado el 2 de junio”, expresó.

Agradeció a la sociedad civil y los organismos que colaboraron con esta plataforma con el fin de que los electores tengan mayor información, y anunció que en los siguientes días se va a realizar una gira al interior del Estado para promocionar la plataforma, e insistir con los candidatos.