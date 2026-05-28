Coahuila: Acumula IEC 63 quejas durante proceso electoral; ocho son por violencia política de género

El funcionario detalló que las denuncias involucran tanto a candidaturas como a personas ajenas a las contiendas electorales, principalmente por publicaciones o expresiones difundidas en medios de comunicación y espacios vinculados al ámbito político.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ha recibido hasta el momento 63 procedimientos relacionados con el actual proceso electoral, entre ellos 8 por violencia política de género, 53 especiales sancionadores y dos ordinarios, informó el consejero presidente, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes.

“Son algunas candidaturas y algunas personas no candidatas; sobre todo hubo algunos casos de personas que están en medios de comunicación, que denuncian a personas que están dentro del ámbito político; y también hubo de algunas mujeres candidatas contra medios de comunicación y hay otros que han sido dentro de ayuntamientos”, explicó.

DISMINUYEN SOLICITUDES DE PROTECCIÓN

Rodríguez Fuentes aseguró que, a diferencia de otros procesos electorales en Coahuila, no se ha registrado un incremento en las medidas cautelares o de protección para candidaturas.

Indicó que en la elección de ayuntamientos del año pasado se otorgaron 11 medidas de protección, mientras que en el proceso actual únicamente se han emitido dos: una para una candidata del distrito con sede en San Pedro y otra para un candidato en la Región Laguna.

El presidente del IEC consideró que esta disminución refleja condiciones más seguras para el desarrollo de campañas políticas en la entidad.

Precisó además que, en los casos relacionados con violencia política de género, algunas denuncias fueron promovidas por candidatas contra medios de comunicación, mientras que otras surgieron en sentido contrario; sin embargo, evitó proporcionar mayores detalles debido a la naturaleza de los expedientes.

En cuanto a las candidaturas independientes, señaló que hasta ahora no se ha presentado ninguna inconformidad formal. Añadió que recientemente se entregaron las listas nominales correspondientes al candidato del Distrito 2, con sede en Piedras Negras, así como a la representación del aspirante del Distrito 4.

El listado nominal definitivo para la elección local quedó integrado por 2 millones 466 mil 88 personas registradas.

PREPARAN DISTRIBUCIÓN FINAL DE PAQUETES ELECTORALES

Rodríguez Fuentes informó también que el pasado 25 de mayo concluyó la entrega de paquetes electorales a los comités distritales sin registrar incidentes durante el traslado.

Explicó que los paquetes destinados a los municipios de Sierra Mojada y Ocampo serán entregados los días 1 y 2 de junio mediante las presidencias de las mesas directivas de casilla, debido a la lejanía geográfica de ambas localidades respecto a las sedes distritales.

Destacó que todo el material electoral permaneció bajo custodia de la Policía del Estado desde su salida de la bodega central del IEC hasta su recepción en los comités correspondientes.