Blindarán elección en Coahuila; reforzarán vigilancia y combate a corrupción

Tras la publicación de la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, el gobernador Manolo Jiménez Salinas aseguró que en Coahuila se reforzarán las acciones contra posibles actos de corrupción, principalmente en áreas donde la ciudadanía mantiene percepciones negativas relacionadas con trámites y corporaciones policiacas. El mandatario reconoció que, aunque Coahuila obtuvo resultados positivos en la mayoría de los indicadores evaluados, los datos relacionados con el contacto con corporaciones policiacas y la realización de trámites encendieron alertas.

“La semana pasada el INEGI publicó la encuesta de calidad e impacto gubernamental y Coahuila salió bien en la mayoría de los conceptos, pero sí prende alertas el tema de la percepción de corrupción, sobre todo en el contacto con autoridades como policías y trámites”, señaló. Ante ello, aseguró que se revisarán las áreas señaladas para detectar dónde se concentran las problemáticas y realizar ajustes internos. También destacó el fortalecimiento de mecanismos de transparencia mediante la participación ciudadana en la supervisión de las finanzas públicas. “Habría que revisar bien la encuesta para ver a qué se refiere específicamente y en dónde está focalizado para apretar tuercas. Hoy se está haciendo un gran trabajo ciudadanizando el gobierno y las finanzas, investigando inmediatamente cuando sabemos de algo indebido para trabajar con transparencia y honestidad”, afirmó. Jiménez Salinas reiteró además que sus redes sociales y su número de WhatsApp continúan abiertos para recibir denuncias ciudadanas relacionadas con irregularidades o posibles abusos.

“Hay que invitar a los ciudadanos a que denuncien; ahí está mi Facebook, mi Instagram y mi WhatsApp es de dominio público. Me llegan muchos mensajes sobre denuncias y pleitos entre familias, lo cual me ayuda a darme cuenta de lo que pasa. Si algún ciudadano tiene alguna denuncia, puede hacerlo con toda confianza”, comentó. ALISTAN REUNIÓN FINAL POR ELECCIONES En otro tema, adelantó que la próxima semana se realizará la reunión final entre autoridades estatales, corporaciones de seguridad, el Instituto Estatal Electoral y el INE para definir el operativo de vigilancia previo a la elección. “Todo ha ido fluyendo con paz y con tranquilidad, fuera de las ‘grillitas’ y las ‘bronquillas’ normales de una campaña. Vamos a tener una reunión la próxima semana con todas las instituciones de seguridad, el Instituto Estatal Electoral y con el INE para ver los últimos detalles”, adelantó. Explicó que en ese encuentro se establecerá el esquema definitivo de seguridad que operará en las distintas regiones del estado para garantizar tranquilidad durante la jornada electoral. “Esta será la reunión final previo a la elección para poder dar garantías a las y los ciudadanos de poder salir a votar con tranquilidad y sin sobresaltos”, finalizó.

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